Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde aracı kurumların alım ve satım işlemleri takip ediliyor. 16 Kasım 2026 saat 14.00 itibarıyla Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satışların ağırlık kazandığı görüldü.

Verilere göre Ziraat Yatırım'ın net işlem hacmi -204.919.580 TL oldu. Kurumun en fazla net alım yaptığı hisse ZPLIB olurken, net satım tarafında HEDEF ilk sırada yer aldı.

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 14.00 itibarıyla Ziraat Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse, 39,42 milyon TL ile ZPLIB oldu. ZPLIB'i 34,91 milyon TL ile KCHOL ve 29,67 milyon TL ile EUPWR takip etti.

SARAE ve MPARK da kurumun en yüksek net alım gerçekleştirdiği ilk beş hisse arasında yer aldı.

Hisse kodu Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ZPLIB 39.424.570,05 7,47 198,029 KCHOL 34.908.795,40 6,61 206,618 EUPWR 29.668.244,18 5,62 40,05 SARAE 26.448.136,98 5,01 41,468 MPARK 19.123.584,50 3,62 469,59 Diğer 378.313.412,65 71,67 -

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım'ın net satım tarafında ise HEDEF, 190,55 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Bu hisseyi 100,57 milyon TL ile ASELS ve 69,41 milyon TL ile THYAO izledi.

TRMET ve CITAS da kurumun en fazla net satım gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.

Hisse kodu Net satım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) HEDEF -190.545.359,70 26,00 7,693 ASELS -100.568.814,25 13,72 366,387 THYAO -69.410.035,00 9,47 320,26 TRMET -26.666.885,10 3,64 107,606 CITAS -19.616.798,15 2,68 112,312 Diğer -325.998.431,60 44,49 -

ZİRAAT YATIRIM 204,9 MİLYON TL NET SATICI KONUMUNDA

16 Kasım saat 14.00 verilerine göre Ziraat Yatırım, 204.919.580 TL net satış gerçekleştirdi.

Net alım tarafında işlemler farklı hisselere dağılırken, net satım tarafında HEDEF, ASELS ve THYAO öne çıktı. HEDEF'in kurumun toplam net satım hacmi içerisindeki payı yüzde 26 olarak kaydedildi.

Veriler gün içi işlemleri yansıtmakta olup seans sonuna kadar değişiklik gösterebilir.

Not: Tablolardaki yüzdeler, ilgili alım veya satım tarafındaki hacim dağılımını göstermektedir; hisselerin günlük fiyat değişim oranları değildir.