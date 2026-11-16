Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sermaye piyasalarına yönelik reform hazırlıkları ve uluslararası yatırımcılarla yürütülecek görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirten Şimşek, hazırlıkların önemli ölçüde ilerlediğini bildirdi.

Şimşek, reform çalışmalarının yanı sıra küresel yatırımcıların Türkiye piyasalarına ilişkin endişelerini gidermek amacıyla uluslararası düzeyde temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

ŞİMŞEK MSCI YÖNETİMİYLE NEW YORK'TA GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek, aralık ayında New York'a giderek uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'nın üst yönetimiyle bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşmeler kapsamında Türkiye'nin sermaye piyasalarına yönelik attığı adımların aktarılması ve uluslararası yatırımcıların endişelerinin ele alınması hedefleniyor.

Şimşek, MSCI yönetiminin yanı sıra Türkiye piyasalarına ilişkin kaygıları bulunan küresel yatırımcılarla da görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Bakan Şimşek, görüşme takvimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ortasında G20 zirvesine gidilecek. Ben New York'a geçip MSCI üst yönetimi ile konuşacağım. Bu konuda endişeli olan küresel yatırımcılarla bir araya gelip bir diyaloğa gireceğiz. Aralık ortasında kalıcı reform şekillenmiş olacak."

SERMAYE PİYASASI REFORMUNDA TASLAK BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Şimşek, sermaye piyasalarının işleyişini güçlendirmeye yönelik kalıcı reform hazırlıklarında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

Düzenleme taslağının büyük oranda tamamlandığını belirten Şimşek, çalışmalar kapsamında sektör temsilcilerinin görüşlerinin de alındığını söyledi.

Reformun aralık ayı ortasında son şeklini almasının beklendiğini ifade eden Şimşek, düzenlemenin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacağını bildirdi.

Böylece aralık ayında hem sermaye piyasalarına yönelik reform hazırlıklarının hem de uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirilecek görüşmelerin gündemde olması bekleniyor.