Rekabet Kurumu, Siemens'in tasarım, mühendislik ve üretim yazılımlarının Türkiye'deki distribütörü Boğaziçi Yazılım ile 7 Siemens bayisi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında satış fiyatlarına müdahale, müşteri ve bölge kısıtlamaları ile rakip yazılımların satışının engellenmesi iddiaları incelenecek.

SIEMENS'İN 3 YAZILIM ÜRÜNÜ İNCELEME KAPSAMINDA

Soruşturma, Siemens'in ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımları arasında yer alan NX, Solid Edge ve Teamcenter ürünlerinin satışına odaklanıyor.

Tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerinde kullanılan bu yazılımlar, bir ürünün fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen dijital süreçlerin yönetilmesini sağlıyor.

Rekabet Kurumu, söz konusu yazılımların Türkiye pazarındaki satış koşullarının rekabet kurallarına uygun olup olmadığını inceleyecek.

SATIŞ FİYATLARI VE İNDİRİMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın temel başlıklarından birini, Siemens ve distribütörü Boğaziçi Yazılım'ın bayilerin satış fiyatlarını ve müşterilerine sundukları indirimleri belirleyip belirlemediği oluşturuyor.

Bu kapsamda, bayilerin kendi satış fiyatlarını ve indirim oranlarını bağımsız biçimde belirleme imkanlarının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı araştırılacak.

Ayrıca bayilere belirli satış bölgeleri veya müşteriler üzerinden kısıtlamalar getirilerek sanayicilerin farklı satıcılardan rekabetçi teklifler alma imkanlarının engellenip engellenmediği değerlendirilecek.

RAKİP YAZILIMLARIN SATIŞININ ENGELLENDİĞİ İDDİASI

Rekabet Kurumu'nun inceleyeceği bir diğer konu, Boğaziçi Yazılım'ın bayilerin rakip yazılımları satmasını veya bu ürünlere yönelik destek hizmeti sunmasını engellediği iddiası olacak.

Soruşturma kapsamında, bayilerin alternatif yazılım ürünlerini müşterilere sunma özgürlüğünün kısıtlanıp kısıtlanmadığı araştırılacak.

BAYİLER ARASINDAKİ TEKLİF SÜREÇLERİ DE ARAŞTIRILACAK

Soruşturma yalnızca Siemens'in distribütörü ile bayiler arasındaki dikey ticari ilişkilerle sınırlı kalmayacak.

Rekabet Kurumu, Boğaziçi Yazılım ve bayilerin müşterilere sundukları teklif süreçlerinde kendi aralarında koordinasyon sağlayıp sağlamadığını da inceleyecek.

Bu çerçevede, teklif süreçlerinde rekabeti sınırlayıcı uygulamaların bulunup bulunmadığı yatay rekabete ilişkin iddialar kapsamında değerlendirilecek.

Soruşturmanın açılması, hakkında inceleme yürütülen şirketlerin rekabet mevzuatını ihlal ettiğinin veya yaptırımla karşılaşacağının kesinleştiği anlamına gelmiyor.