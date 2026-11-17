Şirket, yurt içi ve yurt dışında yerleşik çeşitli firmalarla elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılan ürünlerin satışına yönelik sözleşmeler imzalandığını duyurdu.

EKOS'UN YENİ SÖZLEŞMELERİNİN TUTARI 434,2 MİLYON TL

KAP açıklamasına göre, imzalanan sözleşmeler kapsamında satışa konu ürünlerin toplam bedeli 4.925.917 dolar ve 3.368.240 euro olarak belirlendi.

Söz konusu tutarların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alış kuru üzerinden hesaplanan toplam karşılığının 434.193.016,81 TL olduğu bildirildi.

SÖZLEŞMELER HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

EKOS tarafından imzalanan sözleşmeler şu ürün gruplarını kapsıyor:

Orta gerilim (OG) anahtarlama ürünleri

OG monoblok beton köşkler

GE koruma kumanda röleleri

Trafo izleme sistemleri

Dağıtım transformatörleri

TESLİMATLAR 2027'NİN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK

Şirket, sözleşmelere konu ürünlerin teslimatlarının 2026 yılının kalan döneminde ve 2027 yılının ilk yarısında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Böylece toplam 434,2 milyon TL karşılığına sahip sözleşmelerin teslimat sürecinin 2027 yılının ilk yarısına kadar devam etmesi öngörülüyor.