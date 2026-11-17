Borsa İstanbul'da Bank of America'nın (BofA) 17 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Kurumun net hacmi eksi 553 milyon 690 bin 959 TL olarak kaydedildi. BofA'nın alım listesinde PEKGY, ADESE ve KTLEV; satış listesinde ise TSPOR, PSGYO ve TURSG öne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gününün ilk bölümünde Bank of America'nın alım ve satım yaptığı hisseler yatırımcıların gündemine geldi. 17 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA'nın net işlem hacmi eksi 553 milyon 690 bin 959 TL oldu.

Kurumun alım tarafında PEKGY ilk sırada yer alırken satış tarafında en yüksek net lot çıkışı TSPOR'da gerçekleşti.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America'nın net lot bazında en fazla alım gerçekleştirdiği hisse 13 milyon 576 bin 291 lotla PEKGY oldu. ADESE ve KTLEV de kurumun alım listesinde üst sıralarda yer aldı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet PEKGY 13.576.291 12,44 1,789 ADESE 12.190.774 11,17 0,549 KTLEV 12.047.861 11,04 8,447 TEHOL 11.847.393 10,85 2,136 IHLAS 4.601.987 4,22 0,796 Diğer 54.887.886 50,29 -

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

BofA'nın satış tarafında ilk sırada 17 milyon 262 bin 376 lotluk net satışla TSPOR yer aldı. PSGYO 11 milyon 95 bin 231 lotla ikinci, TURSG ise 8 milyon 197 bin 437 lotla üçüncü sırada bulundu.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet TSPOR -17.262.376 14,08 0,745 PSGYO -11.095.231 9,05 1,643 TURSG -8.197.437 6,69 3,295 HDFGS -4.461.293 3,64 1,517 SASA -4.095.930 3,34 1,535 Diğer -77.494.755 63,21 -

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