İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın tüm şahsi mal varlıklarına el konulurken, 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetim kayyımı olarak atandı. Başsavcılık, usulsüz krediler ve ters repo işlemleriyle şirket kaynaklarının tüketildiğini, suçtan elde edilen değerlerin ise çeşitli işlemlerle aklandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında;

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan rapor içeriği, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre BALLI ve İlkay BALLI'nın taşınır/taşınmaz/banka/elektronik para kuruluşları/ kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına

res'en el koyma kararı verilmiştir.

Usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleri ile risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığı tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; Ali Emre BALLI ve İlkay BALLI'nın şirketlerdeki ortaklık paylarını da içeren tüm şahsi malvarlıklarına 7596 sayılı Tasfiyesine Karar verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında kayyım talep edilmesi gerektiği takdir edilmekle;

CMK 133/1 ve CMK 133/4-7 maddeleri ile suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan 21 şirket hakkında maddi gerçeğin ortaya

çıkarılabilmesi için, yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."