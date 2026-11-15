Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında emeklilere yönelik hazırlanan maaş düzenlemesi, sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve COP31 kapsamında sağlanan uluslararası finansmana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, düzenlemenin bütçe dengesi ve finansal istikrar korunarak hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Şimşek, sermaye piyasalarında yaşanan fon sorununa ilişkin güncel ödeme verilerini de paylaşarak tasfiye sürecinin öngörülenden daha hızlı ilerlediğini ifade etti.

EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMEDE ARALIK AYI İŞARET EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarının büyük olasılıkla aralık ayında tamamlanacağını açıkladı.

Düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının hedeflendiğini belirten Şimşek, yapılacak artışların herkese aynı tutarda uygulanmayabileceğini söyledi.

Emeklilerin yaşları ve prim ödeme gün sayılarının dikkate alınacağını ifade eden Şimşek, bazı gruplara daha fazla destek sağlanmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Şimşek, düzenlemede adalet ilkesinin ön planda tutulacağını, tüm emeklilere ulaşılması hedeflenirken bazı emekliler için pozitif ayrımcılık yapılabileceğini vurguladı.

Henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya ödeme tutarı açıklanmadı.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÜÇ MALİ KAYNAK ÜZERİNDE DURULUYOR

Şimşek, 2027 yılı bütçesi kapsamında emeklilere yönelik iyileştirmeler için kaynak oluşturulabilecek üç alan bulunduğunu belirtti.

Bunlardan ilkinin deprem harcamalarında gelecek yıllarda beklenen azalma olduğunu ifade eden Şimşek, ikinci kaynak olarak eşel mobil uygulamasının gelecek yıl sürdürülmemesi ihtimaline işaret etti.

Üçüncü kaynağın ise kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında elde edilen kazanımlar olduğunu bildirdi.

Şimşek, söz konusu kaynakların öncelikli olarak emeklilere yönelik düzenlemelerde kullanılmasının planlandığını kaydetti.

FON TASFİYESİNDE 161 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Sermaye piyasalarındaki fon sorununa da değinen Şimşek, 17 Eylül 2026 tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye kapsamına alındığını hatırlattı.

Söz konusu fonlarda yaklaşık 456 bin tekil yatırımcının bulunduğunu belirten Şimşek, 13 Kasım Cuma günü itibarıyla toplam 119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Tasfiye kapsamındaki yaklaşık 456 bin yatırımcının 371 bin 21'inin net yatırım tutarının tamamını alarak sistemden çıktığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve ödemelerin öngörülenden daha hızlı gerçekleştirildiğini ifade etti.

OLAĞAN TASFİYE YÜZDE 99,9 TAMAMLANDI

Şimşek'in verdiği bilgilere göre olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonun 94'ünde ödeme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 55 bin 821 yatırımcıya toplam 68 milyar TL ödendi.

Yalnızca 37 yatırımcının bulunduğu üç küçük ve kapalı özel fonda işlemler devam ederken, olağan tasfiye sürecinde yüzde 99,9 tamamlanma oranına ulaşıldı.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda ise 415 bin 955 kişiye toplam 93 milyar TL ödeme yapıldı.

Şimşek, özellikle para piyasası fonlarında yatırımcıların anaparalarının yanı sıra tasfiye sürecinde oluşan getirileri de aldığını belirtti.

FON ÖDEMELERİ İÇİN HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Tasfiye sürecinde kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını vurgulayan Şimşek, ödemelerin fon varlıkları ve geri kazanım mekanizmaları üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Sürecin şeffaflık, etkinlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Şimşek, tasfiyeye ilişkin yasal çerçevenin TBMM tarafından oluşturulduğunu ifade etti.

Uygulama kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alındığını, tasfiye işlemlerinin ise İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

401 MİLYAR TL'LİK PARA ÇIKIŞI İDDİASINA AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, 440 kişinin 401 milyar TL tutarında para çıkışı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) aldığı veriler üzerinden yaptığı incelemelere göre, söz konusu 401 milyar TL'nin 306 milyar TL'sinin fon içi hareketlerden kaynaklandığı tespit edildi.

Şimşek, bu işlemlerin fonlar, grup şirketleri ve portföy yönetim şirketleri arasındaki transferlerden oluştuğunu, dolayısıyla tamamının yatırımcıların sistemden para çıkarması olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Geriye kalan yaklaşık 95 milyar TL'lik işlemin ise savcılıklar ve ilgili kurumlar tarafından incelemeye alındığını belirtti.

SPK İNCELEMELERİ KASIM SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Sermaye piyasalarında manipülasyon ve önceden edinilen bilgilerle işlem yapıldığı iddialarına yönelik soruşturmaların sürdüğünü açıklayan Şimşek, SPK'nın ilgili dönemde gerçekleştirilen işlemleri incelemeye aldığını bildirdi.

İncelemelerde suç unsuru tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şimşek, sürecin kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Şimşek, gerekli durumlarda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulandığını ve soruşturmalarda kişilerin makam veya unvanlarına bakılmadığını ifade etti.

8 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE ÇIKIŞI İDDİASINA YANIT

Şimşek, kripto varlıklar üzerinden 8 milyar doların yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialara da değindi.

Türkiye'deki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının toplam aktif büyüklüğünün 4 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, iddiaların mevcut verilerle örtüşmediğini ifade etti.

1-16 Eylül dönemindeki SWIFT işlemlerinde olağan dışı bir hareketlilik tespit edilmediğini, para çıkışlarının dış ticaret işlemleriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Elektronik ödeme kuruluşlarında ise ayların ilk 15 günlük dönemlerinde ortalama 8 milyar TL çıkış gerçekleştiğini belirtti.

Şimşek, MASAK incelemelerine göre tasfiye kapsamındaki 131 fondan yurt dışına virman veya diğer yollarla gerçekleştirildiği tespit edilen toplam transfer tutarının 8,3 milyar TL olduğunu açıkladı.

Bu tutarın güncel döviz kuruyla 200 milyon doların altında kaldığını ifade etti.

COP31 KAPSAMINDA 5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ni de değerlendiren Şimşek, Türkiye'nin son üç yılda çok taraflı kalkınma bankalarından 50 milyar doların üzerinde uzun vadeli ve uygun koşullu finansman sağladığını belirtti.

Zirve kapsamında uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla toplam 5,1 milyar dolar tutarında 10 kredi anlaşması imzalandığını duyurdu.

Kaynakların iklime dayanıklı tarım, demir yolu yatırımları, sağlık ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacağını belirten Şimşek, özellikle KOBİ'ler ve kadın girişimcilere yönelik desteklerin öncelikli olacağını söyledi.

Anlaşmaların bütçe desteği niteliğinde olmadığını, kalkınma projelerine yönelik finansman sağladığını vurguladı.

COP31'DE 2035 YILI İÇİN YÜZDE 35 HEDEFİ

Bakan Şimşek, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte İklim Uygulama Köprüsü girişiminin başlatıldığını bildirdi.

Girişimin, ülkelerin iklim hedeflerini somut ve uygulanabilir projelere dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Şimşek, zirvede ortaya konulan "35'e 35" hedefi kapsamında, 2035 yılına kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e yükseltilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarının ve enerji verimliliğinin artırılmasının da önem taşıdığını vurguladı.