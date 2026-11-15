Türkiye'nin farklı illerinde uzun süredir kullanılmayan ve terk edilmiş durumda bulunan hurda araçların kaldırılması için yeni adımlar atılıyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin ardından valilikler, çevre kirliliğine ve güvenlik risklerine neden olan araçların bulundukları alanlardan kaldırılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, özellikle büyükşehirlerde kamuya ait ortak kullanım alanları ve özel mülklerde bırakılan hurda araçların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

HURDA ARAÇLARA 9 BİN 441 TL PARA CEZASI

Hurda ve kullanılamaz durumdaki araçların sokaklarda bırakılmasına yönelik denetimler artırılacak.

Haberde, kullanılamaz haldeki araçları veya bunlara ait parçaları sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Denetimler kapsamında kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordineli şekilde çalışması, tespit edilen araçlar hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılması öngörülüyor.

TERK EDİLEN ARAÇLAR TOPLANACAK

Alınan tedbirlerin gerekçeleri arasında çevre kirliliğinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması yer alıyor.

Uzun süre kullanılmadan bırakılan araçların yangın ve patlama riski oluşturabildiği, ayrıca uyuşturucu kullanımına veya suç faaliyetlerine elverişli alanlar haline gelebildiği değerlendiriliyor.

Güvenlik açısından risk oluşturduğu tespit edilen hurda ve atıl araçların kaldırılarak belirlenen alanlarda toplanması ve uygun olanların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

VALİLİKLERDEN HURDA ARAÇ TALİMATI

Hurda araçların kaldırılmasına ilişkin kararlar farklı illerde uygulamaya alınıyor.

Bilecik Valiliği tarafından yayımlanan 2026/4 sayılı Genel Emir kapsamında, cadde, sokak, meydan ve park gibi kamuya açık alanların yanı sıra özel mülklerde bulunan terk edilmiş araçların da tespit edilerek kaldırılması kararlaştırıldı.

Benzer şekilde Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hurda araçların tespit edilmesi, araç sahiplerinin bilgilendirilmesi ve gerekli işlemlerin ardından araçların belirlenen alanlara çekilmesi için çalışma başlatıldı.