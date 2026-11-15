Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler ve küresel sanayi talebindeki zayıflamanın etkisiyle haftayı yüzde 6,3 düşüşle tamamladı. Altından daha sert değer kaybeden gümüşe ilişkin Gümüş Enstitüsünden dikkat çeken bir tahmin geldi. Kurum, 2026 yılında küresel gümüş talebinin yüzde 5 azalmasını beklerken, piyasada üst üste altıncı kez arz açığı oluşacağını öngördü.

GÜMÜŞ TALEBİNDE YÜZDE 5 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Gümüş Enstitüsü için Metals Focus tarafından hazırlanan tahminlere göre, 2026 yılında küresel gümüş talebinin geçen yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 1,08 milyar onsa gerilemesi bekleniyor.

Sanayi sektörünün gümüş talebinin ise yüzde 3 düşüşle 640 milyon ons seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Talepteki zayıflamanın başlıca nedenleri arasında özellikle güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler yer alıyor.

Çin'de güneş enerjisi kurulumlarının beklentilerin altında kalması ve üreticilerin maliyetleri azaltmak amacıyla daha az gümüş kullanan teknolojilere yönelmesi, sanayi tüketimini sınırlandırıyor.

Buna karşılık güneş panelleri dışındaki sanayi uygulamalarında gümüş talebinin yüzde 4,5 artışla 492 milyon onsa ulaşması bekleniyor.

Elektrikli araçlar, şarj altyapısı ve çeşitli endüstriyel uygulamalar, gümüş talebini destekleyen alanlar arasında bulunuyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA 35 MİLYON ONSLUK ARZ AÇIĞI

Gümüş Enstitüsü, küresel gümüş piyasasında 2026 yılında 35 milyon ons arz açığı oluşacağını tahmin ediyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde gümüş piyasası, üst üste altıncı yılını da arz açığıyla tamamlayacak.

Enstitünün tahminlerine göre 2021-2026 döneminde oluşan toplam arz açığı yaklaşık 746 milyon onsa ulaşacak.

Gümüş madeni üretiminin bu yıl yüzde 0,5 düşüşle 834 milyon ons olması, geri dönüşüm yoluyla sağlanan arzın ise yüzde 6 artarak 210 milyon onsa yükselmesi bekleniyor.

Geri dönüşümdeki artış ve talepteki yavaşlama, piyasadaki arz açığının önceki yıllara göre daralmasına katkı sağlıyor.

Bununla birlikte küresel tüketimin toplam arzı aşmaya devam etmesi, gümüş piyasasındaki dengesizliğin henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor.

MÜCEVHER VE YATIRIM TALEBİNDE GERİLEME BEKLENİYOR

Gümüş fiyatlarının yıl içerisinde ulaştığı yüksek seviyeler, mücevher ve gümüş eşya talebini de olumsuz etkiledi.

Gümüş Enstitüsünün tahminlerine göre 2026 yılında mücevher talebinin yüzde 22, gümüş eşya talebinin ise yüzde 17 azalması bekleniyor.

Özellikle Hindistan'da yükselen fiyatlar ve tüketicilerin daha küçük ürünlere yönelmesi, talepteki düşüşü artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Külçe ve sikke şeklindeki fiziki gümüş yatırım talebinin de yüzde 2 gerileyerek 215 milyon ons seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ GÜMÜŞÜ BASKILADI

ABD'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarken, çekirdek enflasyon yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını desteklemeye eğilimli olduğunu belirtirken, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık artışın da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Faiz beklentilerindeki yükselişin dolar ve ABD tahvil getirilerini desteklemesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebi baskıladı.

Haftalık bazda gümüşteki yüzde 6,3'lük düşüşe karşılık altında yüzde 4,6, platinde yüzde 2,8 ve paladyumda yüzde 2,4 değer kaybı kaydedildi.

15 Kasım 2026 itibarıyla değerli metallerde son durum şöyle;

İsim Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 2.525,34 2.523,10 2.527,59 Gümüş Ons / USD 48,87 48,85 48,90 Palladyum / ABD Doları 1.003,43 1.001,21 1.005,66 Platin / ABD Doları 1.494,23 1.493,05 1.495,42 Gümüş Gram 79,18 79,10 79,18

BAKIR VE DİĞER METALLERDE DE SATIŞ BASKISI

Değerli metallerin yanı sıra sanayi metallerinde de düşüşler yaşandı.

Yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler, özellikle veri merkezleri ve elektrik altyapısında kullanılan bakır fiyatlarını etkiledi.

Haftalık bazda bakır yüzde 3,1 değer kaybederken, nikel yüzde 2,7, alüminyum yüzde 2,2 ve çinko yüzde 0,6 geriledi.

Kurşun ise yüzde 0,4 yükselişle diğer baz metallerden ayrıştı.