Meclis'in bu haftaki gündeminde GSS prim borçlarının silinmesi, yabancı dijital konaklama platformlarına izin zorunluluğu getirilmesi, çırak ve stajyerlere yönelik devlet desteğinin uzatılması, yenilenebilir enerji yatırımları ve tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

Geçen hafta TBMM Başkanlığına sunulan 15 maddelik torba kanun teklifinin de 18 Kasım Çarşamba günü ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

2,2 MİLYON KİŞİNİN 5,6 MİLYAR TL'LİK GSS BORCU SİLİNECEK

Meclis gündemindeki 15 maddelik torba kanun teklifinin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini öngörüyor.

Teklife göre, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcu silinecek.

Söz konusu düzenleme, çarşamba günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen torba kanun teklifinde yer alıyor.

BOOKING VE AIRBNB İÇİN 5 MİLYON TL'LİK İZİN BELGESİ

TBMM Genel Kurulu'nda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklif kapsamında Booking ve Airbnb gibi Türkiye'de konaklama rezervasyonu hizmeti sunan yabancı dijital platformların faaliyetleri izin, kayıt ve denetim kapsamına alınacak.

Düzenlemenin yasalaşması halinde bu platformların Türkiye'deki konaklama tesislerine rezervasyon hizmeti verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak.

İzin belgesi ücreti 5 milyon TL olarak uygulanacak. Bu tutar, her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı, belge ücretini iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.

İzin belgesi alacak platformların Türkiye'de temsilci bulundurması, dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve vergi borçlarını ödemesi gerekecek.

Türkiye'de temsilci bulundurmayan platformlara izin belgesi verilmeyecek.

Teklifle ayrıca yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi öngörülüyor.

Platformların Türkiye'deki faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

İzin belgesi almadan faaliyet gösteren, başvurusu kabul edilmeyen veya belgesi iptal edilen platformlara idari yaptırım uygulanabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı platformların, 3 ay içerisinde Bakanlığa izin belgesi başvurusunda bulunması gerekecek.

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda düzenlemenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Teklifin kabul edilmesiyle Booking'in Türkiye'den yeniden erişime açılmasının önü açılabilecek. Ancak erişim konusu, kanunun yürürlüğe girmesine ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olacak.

FON TASFİYELERİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Torba kanun teklifinde sermaye piyasalarını ilgilendiren önemli bir düzenleme de bulunuyor.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle, fonların tasfiye ve devir işlemlerinde görev alan banka ve kişilere belirli işlemler bakımından hukuki, idari ve mali sorumluluk muafiyeti getirilecek.

Teklife göre, tasfiye veya devir işlemlerini yürüten mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile bu işlemlerde görevlendirdikleri kişiler, görevleri kapsamında aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle belirli sorumluluklardan muaf tutulacak.

Muafiyet, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren yapılan işlemleri kapsayacak.

Ancak konusu suç teşkil eden fiiller söz konusu muafiyetin dışında tutulacak.

Düzenlemenin, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ÇIRAK VE STAJYER ÜCRETLERİNE DEVLET DESTEĞİ UZATILACAK

Torba kanun teklifi, mesleki eğitim gören öğrencilere verilen ücretlere yönelik devlet desteğini de kapsıyor.

Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere sağlanan devlet katkısına ilişkin Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresi yeniden düzenlenecek.

Buna göre devlet desteğini uzatma yetkisinin süresi, her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak.

Desteğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Düzenlemenin 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA YARIŞMA DÖNEMİ

Torba kanun teklifinde enerji sektörünü ilgilendiren değişiklikler de bulunuyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılması planlanan düzenlemeyle yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisinin yarışma yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yarışmalarda kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinden hangisinin uygulanacağı, enerji kaynak alanlarının teknik ve idari özellikleri ile bağlantı kapasitesi dikkate alınarak şartnamede belirlenecek.

Teklif kapsamında yüzen LNG terminallerine yönelik değişiklik de yapılacak.

Buna göre, yüzen LNG terminallerinin belirli süre ve kapsam dahilinde bulundukları bölgelerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

BAZI SEKTÖRLERE KURUMLAR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Torba kanun teklifinde bazı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara yönelik kurumlar vergisi düzenlemesi de yer alıyor.

Düzenlemenin kapsamına kıymetli maden ve petrol rafinerileri, tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile elektrik enerjisi üretim faaliyetlerinde bulunan kurumlar giriyor.

Söz konusu hükümlerin ayrıntıları, teklifin komisyondaki görüşmelerinde ele alınacak.

POLİS, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ADAYLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor.

Düzenlemeyle polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartların kanuni dayanağa kavuşturulması ve eğitim hakkına ilişkin sınırlamaların kanunilik ilkesine uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adaylarda aranan nitelikler ve sınavların usul ve esasları da yeniden düzenlenecek.

DÖRT BAKANLIĞIN 2027 YILI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi görüşmeleri devam edecek.

Komisyonda bu hafta dört bakanlığın bütçesi ele alınacak.

16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı 18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı 19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

Bakanlıkların yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarının bütçe teklifleri de değerlendirilecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda ise kurum ve kuruluşların 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin denetlenmesi sürecek.

Komisyonda 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) hesapları incelenecek.

TÜRK KIZILAY KANUN TEKLİFİ OYLANACAK

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta tüm maddeleri kabul edilen ancak yeter sayı bulunamadığı için son oylaması yapılamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin bu hafta oylanması bekleniyor.

9 maddelik teklif, Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

NUMAN KURTULMUŞ SİYASİ PARTİ GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temaslarına devam edecek.

Kurtulmuş'un 17 Kasım Salı günü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Özgür Özel ile de görüşme yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

Kurtulmuş, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Yol Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ, Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

İzleme Komisyonunun oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.