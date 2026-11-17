Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hisselerine yönelik aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 17 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan raporda Gedik Yatırım, ASTOR için hedef fiyat tahminini aşağı yönlü güncelledi.

Gedik Yatırım, daha önce 461,30 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 363,90 TL'ye indirdi. Buna karşın şirket hisseleri için “endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü.

HEDEF FİYAT 363,90 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

ASTOR hisselerinin raporda esas alınan son fiyatı 159,40 TL olarak belirtildi. Yeni hedef fiyat üzerinden hesaplanan prim potansiyeli ise yüzde 128,29 oldu.

Aracı kurum Gedik Yatırım Hisse ASTOR Eski hedef fiyat 461,30 TL Yeni hedef fiyat 363,90 TL Son fiyat 159,40 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %128,29 Açıklanma tarihi 17 Kasım 2026

HEDEF FİYAT REVİZYONUNUN GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

Gedik Yatırım, hedef fiyatın aşağı yönlü güncellenmesinde enerji sektöründe yoğunlaşan rekabetin ve şirketin net nakit pozisyonundaki gerilemenin etkili olduğunu belirtti.

Raporda, rekabetin artması nedeniyle tahmin dönemi boyunca FAVÖK marjı varsayımlarının düşürüldüğü ifade edildi. Aracı kurum, FAVÖK marjı tahminlerini ortalama 1 yüzde puan aşağı çekerek 2026-2031 döneminde marjın yüzde 34,3 ile yüzde 35,8 aralığında gerçekleşmesini beklediğini bildirdi.

NET BORÇ VE NAKİT POZİSYONU BEKLENTİSİ

Gedik Yatırım'ın projeksiyonlarına göre Astor Enerji'nin 2026 yıl sonunda 49 milyon dolar net borç pozisyonunda olması bekleniyor. Şirketin net borcunun 2027 yıl sonunda 33 milyon dolara gerileyeceği, 2028 yıl sonunda ise 15 milyon dolar net nakit pozisyonuna döneceği öngörülüyor.

Aracı kurum, söz konusu finansal beklentiler ve FAVÖK marjı tahminlerindeki revizyon doğrultusunda ASTOR için hedef fiyatını aşağı çekti ancak “endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu.

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