Altı işlem günüdür aralıksız tavan serisiyle dikkat çeken Kardemir Çelik (KARCL) hisselerinde hareketlilik devam ediyor. Gün içinde 67,30 tl'ye kadar yükselen hisse, saat 13.13 itibarıyla yüzde 8,99 artışla 66,70 tl'den işlem gördü. Aracı kurum dağılımında Bank of America 618 bin 812 lotluk net alımla ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da KARCL hisselerinde alım-satım mücadelesi sürüyor. 9-16 Kasım tarihleri arasında tavan serisi gerçekleştiren hisseler, 17 Kasım işlem gününde de yatırımcıların odağında yer aldı.

Saat 12.40 itibarıyla 67,30 TL'ye yükselerek yeniden tavan olan KARCL, saat 13.13 itibarıyla yüzde 8,99 primle 66,70 TL seviyesinden işlem gördü. Hisse haftalık bazda yüzde 59,34, aylık bazda ise yüzde 74,61 değer kazandı.

KARCL HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

17 Kasım 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre KARCL'de ilk 5 alıcının net lot toplamı 1 milyon 83 bin 511 seviyesinde gerçekleşti. Bank of America 618 bin 812 lotluk net alımla listenin ilk sırasında yer aldı. Yapı Kredi ve Ünlü Menkul de alım tarafında öne çıkan kurumlar arasında bulundu.

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet Bank of America 618.812 54,97 66,269 Yapı Kredi 189.356 16,82 63,814 Ünlü 179.395 15,94 65,649 Ak Yatırım 57.363 5,10 63,622 Gedik 38.585 3,43 66,709 Diğer 42.130 3,74 -

Kaynak: ForInvest

KARCL HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise Deniz Yatırım 171 bin 662 lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. QNB 166 bin 592 lotla ikinci, Ata Yatırım ise 96 bin 50 lotla üçüncü sırada bulundu.

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet Deniz Yatırım -171.662 15,25 64,805 QNB -166.592 14,80 64,755 Ata Yatırım -96.050 8,53 67,176 Kuzey -94.744 8,42 64,971 Halk Yatırım -86.593 7,69 62,620 Diğer -510.000 45,31 -

Görselde yer alan verilere göre ilk 5 alıcının net lot toplamı 1 milyon 83 bin 511, ilk 5 satıcının net lot toplamı ise 615 bin 641 oldu. Aracı kurum dağılımında net alım 467 bin 870 lot olarak kaydedildi.

KARCL HİSSELERİ HALKA ARZ FİYATINDAN 233 TL'YE YÜKSELMİŞTİ

KARCL hisseleri temmuz ayında 35 TL halka arz fiyatıyla borsada işlem görmeye başladı. Eylül ayında 233 TL seviyesine kadar yükselen hisse, fon krizinin gündeme gelmesinin ardından 22,84 TL'ye kadar geriledi.

Son günlerdeki yükselişle yeniden yatırımcıların odağına giren KARCL'de fiyat hareketleri ve aracı kurum dağılımı yakından takip ediliyor.

SPK'DAN KARCL İŞLEMLERİNE YÖNELİK SUÇ DUYURUSU KARARI

KARCL hisselerindeki hareketlilik, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 13 Kasım 2026 tarihli bülteninde yer alan kararların ardından da gündemdeki yerini korudu.

SPK, EDATA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 8 kişi, KARCL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 45 kişi ve GRTHO pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 24 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca söz konusu kişiler hakkında borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

KARCL incelemesi kapsamında A1 Capital Portföy Yönetimi, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Pardus Portföy Yönetimi, Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Yatırım Bankası da işlem yasağı kapsamına alındı.

KARDEMİR'DEN KARCL AÇIKLAMASI

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ de SPK'nın 13 Kasım 2026 tarihli bülteninde KARCL paylarına ilişkin yer alan kararlar hakkında açıklama yaptı.

Şirket, SPK'nın inceleme ve kararlarına konu olan KARCL paylarının kendilerine ait olmadığını bildirdi. Açıklamada KARCL payları ile Kardemir Karabük Demir Çelik'in KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlu payları arasındaki ayrımın altı çizildi.

KARCL hisselerinde gün içindeki fiyat hareketleri ve aracı kurumların alım-satım işlemleri yatırımcılar tarafından izlenmeye devam ediyor.

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