TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN), İstanbul Ağaç Peyzaj tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında 94 milyon 234 bin 800 TL + KDV bedelli sözleşme imzaladığını duyurdu.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yeni ihale sözleşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2026/1430596 ihale kayıt numaralı iş makinesi ve araç alımı ihalesinde sözleşme imzalandığı bildirildi.

İhale, yeşil alanların bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç alımını kapsıyor.

Daha önce kamuoyuna duyurulan ihale kararı doğrultusunda, ihale kapsamında kalan 8 numaralı kısma ilişkin sözleşmenin ihale idaresi ile TÜMOSAN arasında imzalandığı belirtildi.

Şirket imzalanan kısımlarla birlikte, toplamda 7 kısım için imzalanan sözleşmelerin genel toplam bedeli 881.642.380,00 TL + KDV olduğunu not etti.

SÖZLEŞME BEDELİ 94,2 MİLYON TL

KAP açıklamasına göre 8 numaralı kısma ilişkin sözleşmenin bedeli 94 milyon 234 bin 800 TL + KDV olarak belirlendi.

TÜMOSAN'ın açıklamasıyla birlikte söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme süreci de resmiyet kazanmış oldu.

HİSSELER ANLIK HAREKETLENDİ

TMSN hisseleri dev ihale açıklaması sonranda anlık yükseliş gösterdi. TSİ 11.20 itibarıyla 50,20 TL’den işlem gören hisseler, TSİ 11.30 itibarıyla 53,80 TL’ye kadar yükseldi.

Bu seviyeyi koruyamayan hisseler TSİ 12.23 itibarıyla yüzde 0,49’luk yükselişe 51 TL’den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.