Global Menkul Değerler A.Ş. (GLB, GLBMD), Adana Şubesi'nin 17 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kapatılmasına karar verdi. Şubenin kapanmasının ardından Adana'daki yatırımcılar işlemlerini şirket merkezi, internet kanalları ve çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Global Menkul Değerler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Adana Şubesi'nin kapatılacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan bildirime göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde, Çınarlı Mahallesi 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş Merkezi C Blok N20/12 adresinde faaliyet gösteren şubenin kapatılmasına karar verildi.

Kapanış işleminin 17 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

ADANA'DAKİ YATIRIMCILAR İŞLEMLERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPABİLECEK

Şubenin kapatılmasının ardından Adana Şubesi müşterilerinin işlemlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Bu kapsamda yatırımcılar, şubenin kapatıldığı tarih itibarıyla şirket merkezi, internet kanalları ve çağrı merkezi üzerinden yönlendirilecek. Tüm işlemlerin söz konusu kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Global Menkul Değerler, açıklamasında kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtirken, İngilizce açıklama ile Türkçe metin arasında farklılık olması durumunda Türkçe açıklamanın esas alınacağını bildirdi.

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