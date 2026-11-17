Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Kasım 2026 saat 12.48 itibarıyla yüzde 0,64 düşüşle 11.762 puandan işlem gördü. Endeksteki negatif seyre rağmen bazı hisseler yüzde 10'a varan yükseliş kaydederken, düşüş listesinin ilk sırasında EUHOL yer aldı.

Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi saat 12.48 itibarıyla yüzde 0,64 değer kaybederek 11.762 puana geriledi.

Endeksteki düşüşe karşın bazı hisselerde güçlü yükselişler yaşandı. Günün en çok yükselen hisseleri arasında IEYHO, LYDHO ve LYDYE ilk sıralarda yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler EUHOL, AYDEM ve HRKET oldu.

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

17 Kasım 2026 saat 12.48 itibarıyla en çok yükselen hisseler listesinde üç şirket yüzde 10 değer kazancıyla ilk sıraları paylaştı. IEYHO, LYDHO ve LYDYE hisselerindeki yükseliş dikkat çekti.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim IEYHO 11,77 %10,00 LYDHO 27,72 %10,00 LYDYE 2.502,50 %10,00 TEHOL 2,20 %10,00 CGCAM 22,02 %9,99 OZATD 109,00 %9,99 MMCAS 14,76 %9,99 RALYH 5,40 %9,98 MANAS 4,30 %9,97 BIGEN 12,02 %9,97

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en çok değer kaybeden hissesi yüzde 6,99 düşüşle 6,12 TL seviyesine gerileyen EUHOL oldu. AYDEM yüzde 6,55 kayıpla ikinci sırada yer alırken HRKET yüzde 6,37 düşüşle üçüncü sıraya yerleşti.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim EUHOL 6,12 %-6,99 AYDEM 21,12 %-6,55 HRKET 6,03 %-6,37 TGSAS 115,90 %-6,00 ENPRA 40,00 %-5,88 KRDMB 49,96 %-5,65 ICUGS 1,34 %-4,96 EFOR 9,59 %-4,96 ARMGD 111,20 %-4,79 BIENY 12,62 %-4,39

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.