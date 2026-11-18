Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre Euro Bölgesi'nde eylül ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4'e yükseldi. Tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,1 seviyesinde bulunuyordu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,6

Euro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında yıllık enflasyona en yüksek katkıyı 1,89 puanla enerji fiyatları yaptı. Enerjiyi 1,55 puanla hizmetler, 0,30 puanla enerji dışı sanayi ürünleri ve 0,29 puanla gıda, alkol ve tütün ürünleri takip etti.

AB'DE DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 4'E ÇIKTI

Avrupa Birliği genelinde de yıllık enflasyon eylül ayındaki yüzde 3,8 seviyesinden ekimde yüzde 4'e yükseldi. AB'de aylık enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Geçen yılın ekim ayında ise yıllık enflasyon yüzde 2,5 düzeyindeydi.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA'DA ENFLASYON

Ekim ayında Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 4,9, Belçika'da yüzde 5,2 ve İtalya'da yüzde 5,6 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,6 ile İsveç'te gerçekleşirken, en yüksek enflasyon yüzde 7 ile Romanya'da kaydedildi.

Kaynak: AA