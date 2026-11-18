Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini tırmandırması ve küresel merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi, değerli metaller üzerinde ağır bir satış baskısı yarattı.

Yıla 4.313 dolar seviyesinden giriş yapan ve ocak ayında 5.600 doları test ederek tarihi zirvesini gören ons altın, bahar aylarından itibaren jeopolitik gelişmelerin yarattığı faiz baskısıyla yönünü aşağı çevirdi.

Özellikle mart ayında kaydedilen yüzde 11,32’lik kayıp, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yaz aylarında tepki alımlarıyla kısmen toparlanan altın, eylül ve ekim aylarındaki kesintisiz gerilemeyle temmuzdan bu yana ilk kez 4 bin dolar psikolojik sınırının altına sarktı.

Bugün 3.757,5 dolarla Eylül 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gören ons altın, gün içinde 3.770 dolar bandında dengelenmeye çalışıyor. Altının ekim sonuna kıyasla değer kaybı yüzde 2,7’ye ulaştı.

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA DERİN: 50 DOLAR SINIRI AŞILDI

Yılın ilk ayında 121,7 dolarla rekor kıran gümüşün onsu, tıpkı altın gibi yılın geri kalanında sert satışlarla karşılaştı.

Haziran ve ekim aylarında yaşanan çift haneli aylık kayıpların ardından gümüş, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 50 doların altına indi.

Bugün 45,6 dolarla Ekim 2025’ten bu yana en dip seviyeyi test eden ons gümüş, 45,8 dolar civarında işlem görürken ekim sonuna göre kaybı yüzde 6,8 oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN 2026 PERFORMANS ÖZETİ

Gösterge / Dönem Ons Altın Ons Gümüş Yıl Başlangıcı 4.313,0 $ 71,0 $ Yıl İçi Rekor Zirve (Ocak) 5.600,0 $ 121,7 $ İlk Yarı Performansı -%7,1 -%17,3 Ekim Ayı Kapanışı 3.876,0 $ 49,1 $ Gün İçi En Düşük (1 Yılın Dibi) 3.757,5 $ 45,6 $ Ekim Sonuna Göre Değişim -%2,7 -%6,8

UZMANLAR NE DİYOR?

Piyasa analistleri, jeopolitik krizlerin bu kez değerli metallere "güvenli liman" alımı yerine enerji enflasyonu üzerinden satış getirdiğine dikkat çekiyor:

Zafer Ergezen (Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı): ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarının petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Ergezen, yüksek enerji maliyetlerinin faizleri ve dolar endeksini yükselttiğini, güçlü doların ise altın ve gümüş fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Carsten Fritsch (Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti): ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının faiz artırımı beklentilerini canlı tuttuğunu vurgulayan Fritsch, yükselen ABD tahvil getirilerinin değerli metallerdeki baskının ana kaynağı olduğunu belirtti.

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