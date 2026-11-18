Altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç TL oldu? 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler altın fiyatlarını baskılarken ons altın Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kazancı ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentileriyle geriliyor.

Reuters'ın 18 Kasım tarihli haberine göre spot altın, sabah saatlerinde yüzde 1,4 düşüşle 3.796,37 dolara gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

New York Fed Başkanı John Williams'ın enflasyonla mücadele için ilave faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtmesi de piyasalardaki beklentileri etkiledi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 95,7 olarak fiyatlıyor.

Yüksek faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

18 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 18 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.142,94 TL, satış 6.143,87 TL

Çeyrek altın: Alış 9.829,54 TL, satış 10.045,97 TL

Yarım altın: Alış 19.581,52 TL, satış 20.075,67 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.318,48 TL, satış 40.061,62 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 39.285,82 TL, satış 40.028,56 TL

Ata altın: Alış 41.696,34 TL, satış 42.749,92 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 3.782,66 dolar, satış 3.783,26 dolar

ANALİSTLER ALTIN FİYATLARI İÇİN NE DİYOR?

Altın piyasasındaki sert düşüşün ardından analistlerin değerlendirmelerinde kısa vadeli riskler öne çıkarken büyük yatırım bankalarının uzun vadeli fiyat beklentileri farklılaşıyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki düşüşte piyasa beklentilerinin ve teknik görünümün belirleyici olduğunu ifade etti. Wong, Fed yetkililerinin sıkı para politikasını destekleyen açıklamalarının, yükselen ABD tahvil getirilerinin ve güçlenen doların altın üzerinde baskı yarattığını belirtti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise yatırımcıların piyasalardaki dalgalanma karşısında nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve başka alanlarda sermaye serbest bırakmak amacıyla altın pozisyonlarını azalttığına dikkat çekti.

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in para politikasındaki değişimin ardından altına yönelik fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Bankanın güncel tahminleri şöyle:

2026 yıl sonu ons altın hedefi: 4.150 dolar

4.150 dolar 2027 yıl sonu ons altın hedefi: 4.800 dolar

Goldman Sachs, daha önce 2026 yıl sonu için 4.650 dolar, 2027 yıl sonu için ise 5.400 dolar öngörüyordu.

Banka, faiz artışlarının kısa vadede altın üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini belirtirken merkez bankalarının alımlarının uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edebileceğini değerlendiriyor.

JPMORGAN 2027 ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

JPMorgan Private Bank, Kasım 2026 tarihli piyasa değerlendirmesinde ons altın için 2027 beklentisini 4.600 dolara düşürdü.

Banka, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak bu koşulların değişmesi durumunda altının yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini belirtti.

JPMorgan'a göre altın fiyatlarında 2027 boyunca dalgalı ancak yukarı yönlü bir seyir görülebilir.

Altın alış satış fiyatları 18 Kasım 2026 sabahı saat 02.55-07.29 arasında güncellenen serbest piyasa verilerinden alınmıştır. Fiyatlar anlık değişebilir.

Analist değerlendirmeleri yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.