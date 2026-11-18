Dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu? 18 Kasım 2026 Çarşamba günü dolar ve euro alış satış fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Döviz piyasalarında dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki son durum merak edilirken dolar endeksi ve euro/dolar paritesi de takip ediliyor. İşte 18 Kasım 2026 güncel dolar kuru, euro kuru ve serbest piyasa döviz fiyatları.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? 18 KASIM 2026 DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Serbest piyasada doların TSİ 07.31 itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar alış: 50,4340 TL

Dolar satış: 50,4488 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? 18 KASIM 2026 EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Serbest piyasada euronun aynı saat itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Euro alış: 55,4462 TL

Euro satış: 55,4670 TL

DOLAR ENDEKSİ VE EURO/DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM

Küresel piyasalarda doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY), 18 Kasım 2026 sabahında 103,66 seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar (EUR/USD) paritesi ise 1,09853 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksindeki hareketlerde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler ve açıklanan ekonomik veriler etkili oluyor.