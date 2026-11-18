Aygaz A.Ş. (AYGAZ), toplam 1 milyar 22 milyon TL’lik nakit kâr payı dağıtılmasını teklif etti. Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre pay başına 4,65 TL brüt temettü ödenmesi ve dağıtımın 23 Aralık 2026’da başlaması planlanıyor. Teklif, 21 Aralık’ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 18 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak nakit kâr payı dağıtılması önerildi.

AYGAZ TOPLAM 1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE TEMETTÜ DAĞITACAK

Yönetim Kurulu kararında, pay sahiplerine toplam 1 milyar 22 milyon 73 bin 566,55 TL nakit kâr payı dağıtılması teklif edildi. Söz konusu tutarın, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan finansal tablolarda olağanüstü yedeklerden, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan tablolarda ise geçmiş yıl kârlarından karşılanması öngörülüyor.

Ayrıca 102 milyon 207 bin 356,66 TL’nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması kararlaştırıldı.

PAY BAŞINA 4,65 TL BRÜT TEMETTÜ ÖNERİSİ

Kâr dağıtım teklifine göre 1 TL nominal değerli pay başına yüzde 465 oranında, 4,6500 TL brüt nakit temettü ödenmesi planlanıyor.

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına pay başına 4,6500 TL brüt ve net ödeme yapılması önerildi.

Diğer hissedarlar için ise pay başına 4,6500 TL brüt, 3,9525 TL net nakit kâr payı ödenmesi teklif edildi.

AYGAZ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şirketin Yönetim Kurulu kararına göre temettü ödemelerine 23 Aralık 2026 tarihinden itibaren başlanması öneriliyor.

Kâr dağıtım teklifi, 21 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak. Dolayısıyla temettü dağıtımının kesinleşmesi için Genel Kurul onayı bekleniyor.

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