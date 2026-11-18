JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., AG Anadolu Grubu Holding’in (AGHOL) uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu AAA (tr) olarak teyit ederken not görünümünü durağan olarak korudu. Şirketin kısa vadeli ulusal kredi notu da J1+ (tr) olarak açıklandı.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), kredi derecelendirme notlarına ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

18 Kasım 2026 tarihli açıklamaya göre JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu AAA (tr) olarak teyit etti. Söz konusu notun görünümü ise durağan olarak korundu.

AGHOL’ÜN KREDİ NOTLARI AÇIKLANDI

JCR Avrasya tarafından açıklanan AG Anadolu Grubu Holding’in kredi notları ve görünümleri şöyle sıralandı:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AAA (tr) / Durağan

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / Durağan

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB+ / Negatif

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB+ / Negatif

Buna göre şirketin ulusal ölçekteki uzun ve kısa vadeli kredi notları durağan görünümle teyit edilirken, uluslararası yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notları BB+ seviyesinde ve negatif görünümde bırakıldı.

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