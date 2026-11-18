Endeks bünyesinde aylık getirisi yüzde 20 barajını aşan toplam 8 hisse öne çıkarken, bu şirketlerin üçünde yükseliş yüzde 50 seviyesinin üzerine taşındı.

Son bir ayın en güçlü performansına yüzde 76,18 ile Kardemir Çelik (KARCL) imza attı. Zirve yarışında Kardemir Çelik’i yüzde 67,55 getiriyle İsvea Seramik ve Banyo (ISVEA), yüzde 57,26 kazançla ise Savur GMYO (SVGYO) takip etti.

KISA VADELİ İVME DİKKAT ÇEKİYOR

Veriler, aylık bazda yüksek getiri sunan hisselerin büyük bölümünde yükselişin son bir haftada hız kazandığını ortaya koyuyor.

Listede yer alan 8 şirketin 6’sı haftalık bazda yüzde 20’nin üzerinde prim yaparken, 7’si son işlem gününü de artıda kapattı.

Özellikle Kardemir Çelik’in haftalık yüzde 60,77, Savur GMYO’nun yüzde 59,92 ve Teknika Plastik’in yüzde 46,77 oranında değer kazanması, bu hisselerdeki aylık performansın ağırlıklı olarak kısa vadeli alımlarla desteklendiğini gösteriyor.

Öte yandan aylık yüzde 26,49 artıda bulunan Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD), son haftada yüzde 6,88 ve günlük bazda yüzde 5,12 gerileyerek gruptan negatif yönde ayrıştı.

AYLIK GETİRİSİ YÜZDE 20’Yİ GEÇEN 8 HİSSENİN PERFORMANS TABLOSU

Sıra Şirket Adı (Borsa Kodu) Günlük Getiri (%) Haftalık Getiri (%) Aylık Getiri (%) 1 Kardemir Çelik (KARCL) %9,97 %60,77 %76,18 2 İsvea Seramik ve Banyo (ISVEA) %9,99 %47,07 %67,55 3 Savur GMYO (SVGYO) %9,86 %59,92 %57,26 4 Egeyapı Avrupa GMYO (EGEGY) %9,00 %17,91 %28,00 5 Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) -%5,12 -%6,88 %26,49 6 Çağdaş Cam (CGCAM) %9,99 %23,92 %24,62 7 Çitlekçi Mağazacılık Gıda (CITAS) %2,30 %22,55 %23,50 8 Teknika Plastik (TKNKA) %9,96 %46,77 %22,44

Piyasa verileri, halka arz hisselerinde getirilerin genele yayılmaktan ziyade belirli tahtalarda yoğunlaştığına ve kısa vadeli volatilitenin (oynaklığın) yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

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