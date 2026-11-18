Borsa İstanbul A.Ş., 18 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında alınan kararları açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda devreye alınan VBTS kapsamında Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE), Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) paylarına tedbir uygulanacak.

ÜÇ HİSSEDE AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI

KAP açıklamasına göre söz konusu üç hissenin payları, 19 Kasım 2026 tarihli işlemlerden itibaren (seans başından) 18 Aralık 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Böylece ANELE, MANAS ve GUNDG paylarında yaklaşık bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak.

VBTS TEDBİRLERİ NE ZAMANA KADAR UYGULANACAK?

Borsa İstanbul açıklamasında, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin payların işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından, pazar değişikliklerinden ve diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı değerlendirileceği belirtildi.

Buna göre VBTS tedbirleri, diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden bağımsız olarak kendi sürelerinin sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı uyarınca açığa satış işlemlerinin yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabildiği hatırlatıldı.

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