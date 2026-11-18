Borsa İstanbul tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre hisse senetlerindeki oynaklık nedeniyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Peker GYO payları, 18 Kasım 2026 tarihli seans başından 17 Aralık 2026 tarihli seans sonuna kadar bir ay süreyle açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

HİSSEDE GÜN İÇİ SEYİR VE HACİM VERİLERİ

Tedbir kararının yürürlüğe girdiği işlem gününde alımların güçlenmesiyle birlikte Peker GYO hissesi tavan serisini sürdürdü. Saat 14.55 itibarıyla kaydedilen piyasa verilerine göre hissede öne çıkan rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

• Güncel / En Yüksek Fiyat (Tavan): 2,000 TL

• Açılış ve En Düşük Fiyat: 1,850 TL

• Günlük Değişim: +0,180 TL (%9,89 yükseliş)

• İşlem Hacmi: 862,61 Milyon adet

SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TOPARLANMA ÇABASI

Hissenin orta vadeli fiyat grafiği incelendiğinde ise dikkat çekici bir dalgalanma göze çarpıyor.

Eylül ayı başlarında 18,000 TL seviyelerinin üzerini test eden Peker GYO payları, takip eden süreçte yaşanan sert ve kesintisiz düşüşlerle kasım ayı başında 1,000 TL sınırının altına kadar gerilemişti.

Son günlerde dip seviyelerden başlayan tepki alımları ve üst üste gelen tavan hareketleriyle birlikte hisse yeniden 2,000 TL bandına ulaşmış durumda.

Borsa İstanbul'un getirdiği kredili işlem ve açığa satış kısıtlamasının, önümüzdeki seanslarda hissedeki oynaklığı ve işlem hacmini nasıl etkileyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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