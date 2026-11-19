Açılışta önceki kapanışa göre 36,49 puan ve yüzde 0,32 artış kaydeden endeks 11.513,90 puana yükseldi.

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında güne en hızlı başlayan yüzde 1,88 yükselişle gıda içecek olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,38 düşüşle madencilik olarak kaydedildi.

NAKİT AKIŞI THYAO VE KCHOL’DE YOĞUNLAŞTI

Endeksteki pozitif açılışla birlikte BIST 100 hisselerindeki günlük para giriş-çıkış dengesi de netleşmeye başladı.

Seans açılışında en yüksek para girişi 22,67 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 22,33 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) paylarında gerçekleşti.

Buna karşılık günün ilk işlemlerinde en yoğun para çıkışı 36,19 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 23,09 milyon TL ile Aselsan (ASELS) hisselerinde gözlendi.

KÜRESEL PİYASALAR VE KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Küresel tarafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarından yansıyan ilave faiz artışı sinyalleri ile yapay zeka yatırımlarına dair tartışmalar fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Tutanaklarda enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşü için ek artışların gündemde kalabileceği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın APEC Zirvesi’nde Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının güvenliğine dair yaptığı açıklamalar küresel risk iştahını destekleyen başlık olarak öne çıkıyor.

Analistler, yurt içinde bugün TCMB haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 329.5 1.206.652.953,00 % 1.78 10:07 ASELS 346 680.630.118,75 % 0.65 10:07 ASTOR 154.9 581.925.727,70 % 1.84 10:07 KTLEV 8.15 544.319.174,12 % -1.21 10:07 TUPRS 341.25 457.447.059,25 % -1.3 10:07 Tüm Hisseler

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