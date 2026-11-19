Borsa İstanbul'da milyonlarca lotluk özel emir işlemleri dikkat çekti. ASELS, THYAO, TUPRS, ISCTR ve EREGL hisselerinde toplam 702 milyon 320 bin TL'lik özel işlem bildirimi gerçekleşti. 5 hissede 5,9 milyon lot el değiştirirken en yüksek işlem hacmi ASELS'te kaydedildi. İşte 19 Kasım'da özel emirle işlem yapılan hisseler, işlem tutarları ve fiyatları...

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) Özel emir işlem adedi (lot) Ortalama işlem fiyatı (TL) ASELS 336.750.000 1.000.000 336,75 EREGL 31.260.000 1.000.000 31,26 ISCTR 38.160.000 3.000.000 12,72 THYAO 228.750.000 700.000 326,786 TUPRS 67.400.000 200.000 337,00 TOPLAM 702.320.000 5.900.000 —

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcı tarafların belirli koşullarda anlaşarak gerçekleştirdiği ve normal emir defterindeki işlemlerden ayrı olarak bildirilen işlemleri ifade ediyor.

Bu işlemlerde fiyat, miktar ve karşı taraf gibi koşullar önceden belirlenebiliyor. İşlem gerçekleştirmek isteyen yatırım kuruluşu, emir bilgilerini ilgili karşı yatırım kuruluşuna iletiyor.

Bazı yüksek tutarlı özel işlemlerin ardından alıcı veya satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay alım satım bildiriminde bulunabiliyor. Bildirim yapılmayan durumlarda ise işlemin taraflarını kamuya açık verilerden tespit etmek mümkün olmayabiliyor.

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