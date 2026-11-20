Sermaye artırımlarından yeni iş anlaşmalarına, borçlanma aracı ihraçlarından kapasite düzenlemelerine kadar öne çıkan şirket haberleri yatırımcıların odağında yer alıyor.

• A1CAP – Ayşe Terzi ve Şafak Şimşek’in yönetim kurulu üyeliklerinden istifaları kabul edilerek yerlerine Mustafa Ümit Tahmaz ve Hakan Ahmet Civelek’in atanmasına karar verildiği açıklandı. Şafak Şimşek’in genel müdürlük görevinden de ayrıldığı belirtildi.

• ATATP – Geri alım için ayrılan 100 milyon TL tutarındaki azami kaynağa ulaşılması nedeniyle pay geri alım programının sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

• AVOD – 2025 yılında zarar oluşması nedeniyle kar dağıtılmaması teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verildiği açıklandı.

• BAHKM – Pay geri alımı için ayrılan kaynağın 120 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. Program süresi 2 Kasım 2026’dan itibaren bir yıl, geri alınabilecek azami pay sayısı 1 milyon adet olarak belirlendi.

• BIGEN , DSTKF , KLSYN – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Kasım–18 Aralık tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

• CANTE – 2025 yılına ilişkin dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kâr dağıtılmaması teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verildiği açıklandı.

• CCOLA – 18 Ocak 2027 vadeli 2 milyar TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihracının tamamlandığı açıklandı.

• DURKN – JCR Eurasia tarafından uzun vadeli ulusal kredi notunun BBB(tr)’den BBB-(tr)’ye indirildiği ve görünümün durağan olarak korunduğu açıklandı.

• EKGYO – Şirketin fon kullanıcısı olduğu 117 gün vadeli 500 milyon TL tutarındaki kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara satışının tamamlandığı açıklandı.

• EKGYO – Şirketin fon kullanıcısı olduğu 117 gün vadeli 3,66 milyar TL tutarındaki kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara satışının tamamlandığı açıklandı.

• FLAP – Sermayenin yüzde 326,66666 oranında bedelsiz artırımla 93,75 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 23 Kasım olarak belirlendiği açıklandı.

• GARAN – Yurt dışında 26 Kasım 2027 vadeli 10 milyon euro nominal tutarlı tahvil ihracının gerçekleştirildiği açıklandı.

• GLCVY – Aktif Yatırım Bankası’nın tahsili gecikmiş alacak satışında 386 milyon TL anapara büyüklüğündeki iki bireysel portföyün ihalesinin en yüksek teklif verilerek kazanıldığı açıklandı. Sonucun banka yönetim kurulunun onayına bağlı olduğu belirtildi.

• GLYHO – Global Ports Holding’in Ekim ayında konsolide gemi sayısının yıllık yüzde 18, yolcu hareketlerinin yüzde 21 arttığı açıklandı. Konsolide edilmeyen limanlar dahil toplam gemi sayısı 810, yolcu hareketleri 2.093.442 oldu.

• INFO – İhraç edilen finansman bonolarının bir kısmının geri alınmasına ve bu kapsamda 350 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• INVEO – Şirket merkezinin 19 Kasım itibarıyla İstanbul Finans Merkezi’ndeki Sarphan Finans Park adresine taşınmasına karar verildiği açıklandı.

• LXGYO – Luxera Towers Projesi’nde şirkete ait bağımsız bölümlerin bir kısmı için hazırlanan raporda KDV hariç mevcut pazar değerinin 2,18 milyar TL, tamamlanmış durum değerinin 2,63 milyar TL olarak belirlendiği açıklandı.

• MARMR – Polisan Kansai Boya paylarının satışına bağlı ayrılma hakkı kullanım sürecinin tamamlandığı açıklandı. Pay başına 2,60 TL’den toplam 82.041.896,88 TL nominal değerli pay için 213,31 milyon TL ödeme yapıldı.

• MEKAG – Bağlı ortaklık Meka İthalat İhracat Pazarlama ile Libya’da faaliyet gösteren bir şirket arasında ürünlerin satışı için distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• MIATK – Gürbağ Savunma ile TSK Bulut Bilişim Veri Merkezi Projesi Faz 2 kapsamında KDV dahil 2,39 milyon dolar bedelli tedarik, kurulum ve teknik hizmet sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• ONCSM – DMO’nun 294 hastanenin ihtiyacına yönelik 2.171.374 adet iğnesiz ven valfi alım ihalesinin 21,20 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. Teslimatların bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

• ONRYT – Yurt içindeki bir müşteriden hava sahası ve hava trafik kontrolü yönetiminde kullanılacak görev kritik ses haberleşme ve kayıt sistemleri için toplam 1,52 milyon dolar tutarında iki sipariş alındığı açıklandı.

• ORZAX – Halka arzdan elde edilen 2,07 milyar TL net kaynağın 30 Eylül itibarıyla 1,51 milyar TL’lik kısmının yatırımlar, finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• OYAKC – SAHA tarafından kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,44’ten 9,53’e yükseltildiği açıklandı.

• PASEU – Ali Prime Logistics ile genel kargo ve soğutuculu konteyner taşımacılığı için anlaşmaya varıldığı açıklandı. Türkiye’den Kafkasya’ya haftada iki blok tren seferi için organizasyonlara başlandığı, ilk deneme taşımasının 38 konteynerle yapılmasının planlandığı belirtildi.

• PKART – Sermayenin yüzde 1.218,68131 oranında bedelsiz artırımla 22,75 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• PNSUT – Şirketin fon kullanıcısı olduğu 500 milyon TL tutarına kadar yurt içi kira sertifikası ihraç tavanına SPK tarafından onay verildiği açıklandı.

• SKBNK – 449 gün vadeli 2,5 milyar TL nominal tutarlı tahvil ihracının gerçekleştirildiği açıklandı.

• SKYMD – Kayıtlı sermaye tavanının 2027–2031 dönemi için 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi amacıyla gerekli izin başvurularının yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• TARKM – Turgutlu fabrikası yatırımında çevre izinlerinin tamamlandığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı açıklandı. Üretim izni için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulduğu, izin sonrasında üretime başlanmasının planlandığı belirtildi.

• USAK – Konkordato sürecinde nakit akışını iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla üretim kapasitesi kullanımının yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına ve buna bağlı iş gücü azaltımına yönelik uygulamalara başlandığı açıklandı.

• ZRGYO – Kızılay, Cebeci ve Mecidiyeköy binalarına ilişkin yıl sonu değerleme raporlarının yayımlandığı açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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