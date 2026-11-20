Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal kuruluşların fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve sermaye piyasalarını derinleştirme adımlarına yeşil ışık yakmaya devam ediyor.

SPK’nın onay verdiği söz konusu borçlanma aracı ihraçları; nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli satış ve yurt dışı satış yöntemlerini kapsıyor.

Kararla birlikte aracı kurumlar ve finansal kiralama şirketleri, belirlenen nominal tavanlar dahilinde piyasa koşullarına göre yeni finansman kaynakları yaratabilecek.

İHRAÇ ONAYI ALAN ŞİRKETLER VE BELİRLENEN TUTARLAR

Kurul bültenine göre tahvil ve finansman bonosu ihracı için izin verilen beş kuruluşun detayları şu şekilde sıralandı:

• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 27 milyar TL nominal ihraç tavanı onaylandı.

• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla 14 milyar 55 milyon TL tutarında ihraç izni verildi.

• Halk Finansal Kiralama A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış kapsamında 4 milyar TL nominal ihraç tavanı kabul edildi.

• Midas Menkul Değerler A.Ş.: Şirkete yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1 milyar 700 milyon TL, yurt dışı satış yöntemiyle ise 10 milyon ABD doları tutarında çift yönlü ihraç limiti tanındı.

• BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 600 milyon TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu başvurusu olumlu karşılandı.

Piyasa uzmanları, onaylanan bu yüksek hacimli ihraç limitlerinin, önümüzdeki dönemde özel sektör borçlanma araçları piyasasındaki likiditeyi ve yatırımcı alternatiflerini önemli ölçüde artıracağını değerlendiriyor.

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