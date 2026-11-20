Kurulun 19 Kasım 2026 tarihli ve 2026/82 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan karara göre Midas Menkul Değerler "portföy aracılığı" faaliyet izni alarak "geniş yetkili aracı kurum" statüsüne yükseldi.

SPK’nın verdiği bu kritik yetki belgesiyle birlikte Midas, yatırımcılara sunduğu ürün çeşitliliğini önemli ölçüde artırma imkânına kavuştu.

Yeni faaliyet izni kapsamında şirketin yetki alanına dahil edilen başlıca sermaye piyasası araçları ve işlemler şunlar oldu:

• Paylar ve diğer menkul kıymetler

• Paya dayalı türev araçlar

• Pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar

• Kaldıraçlı alım satım işlemleri (Forex ve benzeri enstrümanlar)

GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Geniş yetkili aracı kurum statüsü, aracı kurumlara hem kendi portföylerinden işlem yapabilme hem de karmaşık finansal enstrümanlarda yatırımcılara doğrudan aracılık hizmeti sunabilme kabiliyeti kazandırıyor.

Finans çevreleri, dijital kanallardaki yaygınlığıyla dikkat çeken Midas’ın bu adımıyla birlikte türev piyasalar ve kaldıraçlı işlemlerde bireysel yatırımcı erişiminin artacağını ve aracı kurumlar arasındaki rekabetin yeni bir boyut kazanacağını değerlendiriyor.

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