Şirket, Almanya'daki ana merkezleri olan Frankfurt ve Münih'te toplam 1.000 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Lufthansa Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarma kararının temel gerekçesi olarak şirketin finansal tablosundaki bozulma gösterildi.

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde her ay ortalama 20 milyon euro zarar edildiğini bildiren yönetim, maliyetleri aşağı çekmek için personel sayısında küçülmeye gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

2025 yılı sonu itibarıyla Almanya'da 67 bin kişilik bir iş gücüne sahip olan şirkette, söz konusu 1.000 kişilik işten çıkarmanın takvimi ve uygulama yöntemi henüz netleşmedi.

Ayrıca bu adımın, Lufthansa'nın bir yılı aşkın süre önce idari birimlerde kaldırmayı planladığını duyurduğu yaklaşık 4 bin pozisyonluk önceki tasarruf paketinin bir parçası mı yoksa ilave bir kesinti mi olduğu konusunda şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇALIŞAN HAKLARINDA KESİNTİ VE FİLODA TASARRUF ADIMLARI

Maliyet odaklı yeniden yapılanma yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı kalmayacak. Lufthansa yönetimi, operasyonel giderleri kısmak amacıyla şu yeni önlemleri de hayata geçirmeyi planlıyor:

• İndirimli Bilet Hakkına Kısıtlama: Şirket çalışanlarına ve ailelerine tanınan indirimli uçak bileti imkanlarında kesintiye gidilecek.

• Sefer ve Konaklama Düzenlemesi: Uçuş planlamaları, uçuş ekiplerinin yurt dışında konaklama sayısını en aza indirecek şekilde yeniden kurgulanacak.

• Filo Dönüşümü: Filoda yer alan mevcut A320 tipi uçaklar, operasyonel ve yakıt maliyetleri daha düşük olan A220 model uçaklarla değiştirilecek.

YENİ GELİR KAPISI: UÇAKLARA STARLINK İNTERNET

Giderleri kısma politikasının yanı sıra yeni gelir kalemleri yaratmaya odaklanan Alman hava yolu devi, Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu internet ağı Starlink ile iş birliğine gidiyor.

Planlamaya göre her ay 10 uçağın Starlink uydu internet sistemiyle donatılması ve yolculara sunulacak yüksek hızlı internet erişimi üzerinden şirkete ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle