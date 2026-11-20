Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Şimşek, uygulanan ekonomi programı sayesinde dış yükümlülüklerin gerilediğini ve makroekonomik dayanıklılığın arttığını vurguladı.

Küresel piyasalardaki zorlu koşullara ve yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen cari dengedeki kazanımların korunduğuna dikkat çeken Şimşek, 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, bu beklentinin yüzde 3,2 seviyesinde bulunan uzun dönem tarihsel ortalamasının oldukça altında kaldığının altını çizdi.

DIŞ BORÇ VE FİNANSMAN İHTİYACINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Cari dengedeki iyileşmenin dış borç göstergelerine doğrudan olumlu yansıdığını belirten Şimşek, verilerdeki gerilemeyi şu başlıklarla paylaştı:

• Brüt Dış Borç Stoku: Üçüncü çeyrek itibarıyla milli gelire oranının yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Şimşek, bu oranın yüzde 44,5 olan uzun dönem ortalamasının ciddi oranda altında seyrettiğini ifade etti.

• Brüt Dış Finansman İhtiyacı: Uzun dönem ortalaması yüzde 20,1 olan brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının, 2026 yılı genelinde yüzde 16,1 seviyesine kadar gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

YAPISAL POLİTİKALARLA KALICI KAZANIM VURGUSU

Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasına da değinen Hazine ve Maliye Bakanı, yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artırmaya yönelik adımların ve yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Şimşek, bu yapısal adımlarla birlikte dış dengede elde edilen iyileşmenin kalıcı hale getirileceğini vurguladı.