Popüler yapay zekâ modeli Claude'un geliştiricisi Anthropic'in halka arzı, şirket çalışanları için tarihi bir servet fırsatı oluşturdu. ABD'de borsaya açılan şirketin erken dönem çalışanlarının büyük bölümünün milyoner olması beklenirken, ortalama çalışan servetinin 40 milyon doların üzerine çıkabileceği hesaplandı. Yatırımcı tahminlerine göre 400'den fazla çalışanın serveti ise 100 milyon doları aşabilir.

ANTHROPİC ÇALIŞANLARINA MİLYONLARCA DOLARLIK KAZANÇ

Anthropic'in halka arzının ardından çalışanların sahip olduğu hisse ve hisse opsiyonlarının değeri gündeme geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarına ve yatırımcı tahminlerine göre, şirketin çalışanlarının toplam serveti halka arz sonrasında yüz milyarlarca dolara ulaşabilir.

Henüz beş yıl önce kurulan Anthropic'in yaklaşık 5 bin 300 çalışanı bulunuyor. SEC dosyalarına göre şirket, çalışanları için hisse başına 2,91 dolar kullanım fiyatıyla 1,77 milyar adet hisse opsiyonu oluşturdu. Ayrıca çalışanlara 1 milyardan fazla kısıtlı hisse senedi birimi (RSU) dağıtıldı.

ÇALIŞAN BAŞINA ORTALAMA 44 MİLYON DOLAR

Anthropic hisselerinin 83 dolardan işlem görmesi halinde, dosyalarda yer alan hisse miktarları üzerinden çalışanların toplam servetinin yaklaşık 232 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu tutar, çalışan başına ortalama yaklaşık 44 milyon dolarlık servete karşılık geliyor.

Ancak çalışanların şirkete farklı dönemlerde katılması nedeniyle kazanç dağılımının eşit olması beklenmiyor. Şirkete kuruluş döneminde katılan çalışanlar, daha uzun süre hisse biriktirdikleri için çok daha yüksek servet elde edebilecek.

400'DEN FAZLA ÇALIŞAN 100 MİLYON DOLARI AŞABİLİR

Şirket yatırımcılarının tahminlerine göre, 83 dolarlık hisse fiyatı üzerinden ilk dönem çalışanlarından en az 400'ünün 100 milyon doların üzerinde servete ulaşması bekleniyor. Bu çalışanlar arasında milyarder olabilecek isimlerin de bulunabileceği değerlendiriliyor.

Çalışanlara ilişkin toplam servet hesaplamasına şirketin yedi kurucusu dahil edilmiyor. Her bir kurucunun 230 milyon ila 240 milyon arasında hisseye sahip olduğu belirtiliyor. Hisse fiyatının 83 dolar olması durumunda kurucuların her birinin servetinin yaklaşık 20 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

ANTHROPİC, SPACEX'İN HALKA ARZINI GERİDE BIRAKTI

Anthropic'in halka arzı, elde edilen kaynak bakımından tüm zamanların en büyük halka arzı olarak öne çıktı ve SpaceX'in rekorunu geride bıraktı.

Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, ek hisse alım opsiyonu hariç halka arzında 75 milyar dolar gelir elde etmişti. Anthropic'in halka arzıyla birlikte teknoloji sektöründeki büyük ölçekli halka arz rekabetinde yeni bir rekor kaydedildi.