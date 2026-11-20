İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgu ve ifade süreçleri sona erdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
SULH CEZA HAKİMLİĞİ KARARINI VERDİ
Adliyede soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Hakimlik, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu değerlendirerek 7 şüphelinin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Başsavcılığın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.