Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Kasım 2026 dönemi sonuçları açıklandı.

Verilere göre hanehalkının ekonomik beklentilerini ve harcama eğilimlerini yansıtan tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 oranında artış kaydederek 86,8 seviyesine yükseldi.

EKİM AYINDAKİ GERİLEMENİN ARDINDAN TOPARLANMA

Ekonomi gündeminin yakından takip ettiği endeks, geçtiğimiz ekim ayında 84,8 puan düzeyinde gerçekleşmişti. Kasım ayında kaydedilen 2 puanlık yükselişle birlikte tüketici güveninde yukarı yönlü bir ivme yakalandı.

Tüketicilerin mevcut maddi durum algısı ile gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum ve harcama beklentilerinin ölçüldüğü anket sonuçları, yılın son çeyreğine girilirken iç talepteki seyre dair önemli sinyaller veriyor.

0 ile 200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinde, 100’ün altındaki rakamlar kötümser durumu ifade etse de endeksin 86,8 puana çıkması piyasalarda iyimserlik eşiğine doğru atılan olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.