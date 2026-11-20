Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Rapora göre 10,1 milyar dolarlık yatırım girişine karşılık 9,9 milyar dolarlık sermaye çıkışının yaşandığı bu dönemde yıllık net doğrudan yatırım girişi 200 milyon dolar seviyesinde kalarak 2007 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi.

GAYRİMENKUL HARİÇ TUTULDUĞUNDA NET SERMAYE ÇIKIŞI

Bültende yer alan verilere göre son 12 aylık periyotta gayrimenkul kalemi dışarıda bırakıldığında Türkiye’den yurt dışına 2,7 milyar dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti.

Ancak yalnızca Temmuz–Eylül 2026 dönemini kapsayan üçüncü çeyreğe odaklanıldığında, gayrimenkul kaynaklı net girişler hariç doğrudan yatırımlardan net 900 milyon dolar giriş sağlandığı görüldü.

İMALAT SEKTÖRÜ VE KAZAKİSTAN YATIRIMLARDA ZİRVEDE

Üçüncü çeyrekte Türkiye’ye yönelen doğrudan yabancı yatırımların sektörel ve bölgesel dağılımında öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

• Sektörel Dağılım: İmalat sektörü yüzde 39,6 payla ilk sırada yer alırken, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 20,1 ile ikinci sırayı aldı. Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla imalatın payı yükselirken, bilgi ve iletişim ile toptan ve perakende ticaretin payında düşüş kaydedildi.

• Kaynak Ülkeler: Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 20,3’ü Kazakistan’dan geldi. Aynı dönemde Çin, ABD, Fransa, İrlanda ve Hong Kong menşeli yatırımlarda da yıllık bazda belirgin artışlar yaşandı.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞLARI VE KONUT SATIŞLARI ARTTI

Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 yükseldi.

Yeni açılan bu şirketlerin yüzde 44,5’i İstanbul’da faaliyete başlarken; anonim şirketlerde bilgisayar programlama, limited şirketlerde ise uzmanlaşmamış toptan ticaret alanları öne çıktı.

Yabancı ortaklı şirket sayısında ise Suriye ortaklı girişimler ilk sırada yer aldı.

Konut piyasasında da yabancılara yapılan satışlar üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,9 artışla 6 bin 225 adet olarak kaydedildi.

Satışların yüzde 39,8’i İstanbul’da, yüzde 30,9’u ise Antalya’da gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre sıralamada 1.125 konutla Rusya vatandaşları başı çekerken, onları 488 konutla İran ve 450 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

TÜRK YATIRIMCILARIN YURT DIŞI GAYRİMENKUL İLGİSİ SÜRÜYOR

Türk yatırımcıların yurt dışına yönelik doğrudan yatırımlarında gayrimenkul yüzde 34,5’lik payla liderliğini korusa da toplam yatırımlar içindeki ağırlığı yıllık bazda geriledi.

Eylül itibarıyla son 12 ayda yurt dışı gayrimenkul alımları 2,4 milyar dolara inmesine rağmen, bu rakam 2017–2021 dönemindeki yıllık ortalamanın dokuz katının üzerinde gerçekleşti.

TEPAV bülteninde, Avrupa ülkelerindeki "altın vize" uygulamaları ile Dubai’nin sunduğu vergi avantajlarının yurt dışı gayrimenkul alımlarını teşvik ettiği vurgulandı.

Ülke bazlı hareketlerde ise Hollanda’ya yapılan doğrudan yatırımların 466 milyon dolardan 161 milyon dolara düştüğü, buna karşılık İtalya, Romanya ve İsviçre’ye yönelen Türk yatırımlarının artış gösterdiği belirtildi.