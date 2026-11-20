Gündoğdu Gıda (GUNDG), Özata Denizcilik (OZATD) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisseleri 20 Kasım işlem gününde tavan seviyesine yakın yükselişler kaydetti. Hisselerde öne çıkan aracı kurumlar da belli oldu.

TRHOL HİSSELERİ 74 TL'DEN 113,80 TL'YE YÜKSELDİ

Eylül ayında 4 bin 330 TL seviyesinden işlem gören Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisseleri, kasım ayında 74 TL'ye kadar gerilemişti. Fon kriziyle gündeme gelen hisse, 20 Kasım'da yüzde 9,95 yükselerek TSİ 14.00 itibarıyla 113,80 TL'ye çıktı. TRHOL hisselerinin haftalık getirisi yüzde 38,78 oldu.

TRHOL'de günün ilk beş alıcısı arasında Garanti, Vakıf, Halk, Midas ve İş Yatırım yer aldı. Satış tarafında ise Ziraat, Gedik, Meksa, Osmanlı ve Tacirler öne çıktı.

TRHOL – 20 Kasım aracı kurum dağılımı

İlk 5 alıcı Net lot Garanti 16.697 Vakıf 14.433 Halk 9.379 Midas 6.818 İş Yatırım 5.643

Kaynak: ForInvest

İlk 5 satıcı Net lot Ziraat -26.769 Gedik -16.604 Meksa -9.276 Osmanlı -4.409 Tacirler -3.898

GUNDG HİSSELERİNDE AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 86,88

Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisseleri 20 Kasım'da yüzde 9,69 yükselişle TSİ 14.00 itibarıyla 186,60 TL'ye çıktı. Hisselerde haftalık değer artışı yüzde 60,86'ya, aylık yükseliş ise yüzde 86,88'e ulaştı.

Temmuz ayında 2 bin 510 TL seviyesine kadar yükselen GUNDG hisselerinde günün alım tarafında Halk, Midas, Kuzey, QNB ve Meksa yer aldı. Satış tarafında ise Osmanlı, Marbaş, Yapı Kredi, A1 ve Gedik öne çıktı.

GUNDG – 20 Kasım aracı kurum dağılımı

İlk 5 alıcı Net lot Halk 24.521 Midas 15.095 Kuzey 8.357 QNB 8.346 Meksa 7.962 Toplam 64.281

İlk 5 satıcı Net lot Osmanlı -31.612 Marbaş -19.845 Yapı Kredi -14.765 A1 -12.931 Gedik -7.844 Toplam -86.997

GUNDG hisselerinde ilk beş alıcının toplam net işlemi 64 bin 281 lot, ilk beş satıcının toplam net işlemi ise 86 bin 997 lot oldu. İlk beş kurum bazında net fark 22 bin 716 lot satış yönünde gerçekleşti.

OZATD HİSSELERİNDE 7 GÜNLÜK TAVAN SERİSİ

Özata Denizcilik (OZATD) hisseleri de yükselişiyle dikkat çekti. TSİ 14.00 itibarıyla yüzde 9,94 değer kazanan hisse 144,90 TL'ye yükselirken, yedi gündür tavan hareketini sürdürüyor.

Ağustos ayında 5 bin 52 TL seviyesinden işlem gören OZATD hisselerinin haftalık yükselişi yüzde 60,82 oldu. Buna karşılık hisselerin aylık bazdaki kaybı yüzde 59,78 olarak kaydedildi.

OZATD'de en fazla net alımı Midas gerçekleştirirken, AK Yatırım ve Meksa da alıcı tarafta öne çıktı. Satış tarafında ise Deniz Yatırım ve Şeker Yatırım ilk sıralarda yer aldı.

OZATD – 20 Kasım aracı kurum dağılımı

İlk 5 alıcı Net lot Midas 87.274 AK Yatırım 65.704 Meksa 60.591 Gedik 19.954 Halk 15.869 Toplam 249.392

İlk 5 satıcı Net lot Deniz Yatırım -109.004 Şeker Yatırım -71.159 İş Yatırım -42.806 Vakıf Yatırım -38.402 Bank of America -28.346 Toplam -289.717

OZATD'de ilk beş alıcının toplam net işlemi 249 bin 392 lot, ilk beş satıcının toplam net işlemi 289 bin 717 lot oldu. İlk beş kurum bazında net fark 40 bin 325 lot satış yönünde gerçekleşti.

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