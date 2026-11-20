ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma adımlarını hızlandırabileceğine yönelik endişeler ve yapay zeka odaklı büyüme beklentilerine dair artan sorgulamalar, küresel risk iştahını zayıflattı.

Avrupa borsalarındaki geri çekilmeye paralel olarak yurt içinde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Sektör endeksleri incelendiğinde; bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi ise yüzde 2,31 oranında geriledi.

Günün ilk yarısında yatırımcısına kazandıran tek sektör yüzde 1,90 yükselişle finansal kiralama faktoring olurken, en sert düşüş yüzde 4,85 ile madencilik endeksinde kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM İŞLEMLERİNDE ÖNE ÇIKAN HİSSELER

20 Kasım 2026 saat 13.00 verilerine göre Ziraat Yatırım'ın günün ilk yarısındaki net işlem hacmi -386.598.348 TL (yaklaşık 386,6 milyon TL net satış) olarak gerçekleşti. Kurumun en çok alım ve satım yaptığı hisseler (net lot ve ortalama maliyet bazında) şöyle sıralandı:

En Çok Satış Yapılan Hisseler (Net Lot):



• HEDEF: -20.475.324 lot (%22,12 pay) – Maliyet: 5,342 TL

• EYIMOV: -4.048.009 lot (%4,37 pay) – Maliyet: 0,010 TL

• GFIFZV: -3.338.347 lot (%3,61 pay) – Maliyet: 0,150 TL

• INFO: -2.796.478 lot (%3,02 pay) – Maliyet: 0,796 TL

• SASA: -2.728.411 lot (%2,95 pay) – Maliyet: 1,449 TL

En Çok Alım Yapılan Hisseler (Net Lot):



• MARTI: 5.945.856 lot (%7,38 pay) – Maliyet: 1,194 TL

• PEKGY: 4.512.755 lot (%5,60 pay) – Maliyet: 2,294 TL

• IHLAS: 4.484.849 lot (%5,57 pay) – Maliyet: 0,881 TL

• IHGZT: 3.095.979 lot (%3,85 pay) – Maliyet: 0,928 TL

• GCICCV: 2.337.337 lot (%2,90 pay) – Maliyet: 0,020 TL

ÖĞLEDEN SONRA TAKİP EDİLECEK VERİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde aşağı yönlü hareketlerde 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri destek, olası tepki alımlarında ise 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç olarak izleniyor.

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