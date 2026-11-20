Kurumun TSİ 12.00 itibarıyla alım tarafında PEKGY, PETKM ve İHLAS hisseleri öne çıkarken satış listesinin ilk sırasında ADESE yer aldı. Garanti Yatırım'ın net işlem hacmi 435 milyon 424 bin 83 TL pozitif gerçekleşti.

GARANTİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Garanti Yatırım'ın alım listesinin ilk sırasında 4 milyon 485 bin 591 net lotla PEKGY bulunuyor. PEKGY'yi 4 milyon 316 bin 303 net lotla PETKM ve 3 milyon 604 bin 285 net lotla İHLAS takip etti.

MRGYO ve SASA da kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.

Garanti Yatırım'ın en çok net lot aldığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) PEKGY 4.485.591 5,80 2,385 PETKM 4.316.303 5,58 15,005 İHLAS 3.604.285 4,66 0,878 MRGYO 3.395.039 4,39 1,06 SASA 3.329.535 4,31 1,466

Kaynak: ForInvest

GARANTİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise ADESE ilk sırada yer aldı. Garanti Yatırım, ADESE hisselerinde 10 milyon 703 bin 85 net lot satış gerçekleştirdi.

ADESE'yi 5 milyon 542 bin 326 net lotla PSGYO izledi. SAAJLV, ASRQCV ve ISKPL de kurumun en fazla satış yaptığı hisseler arasında sıralandı.

Garanti Yatırım'ın en çok net lot sattığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) ADESE -10.703.085 15,75 0,499 PSGYO -5.542.326 8,16 1,325 SAAJLV -2.500.000 3,68 0,03 ASRQCV -2.352.527 3,46 0,087 ISKPL -2.222.871 3,27 2,90

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.