AK Yatırım gün ortasında alıma geçti. Kurum SASA hissesinden 4,8 milyon lotluk alım yaptı.
Kurumun alım listesinde SASA, TURSG ve EKGYO öne çıkarken satış tarafında PEKGY ilk sırada yer aldı. AK Yatırım'ın net işlem hacmi 429 milyon 198 bin 876 TL pozitif gerçekleşti.
AK YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
TSİ 12.00 itibarıyla AK Yatırım'ın alım listesinin ilk sırasında 4 milyon 871 bin 963 net lotla SASA yer aldı. SASA'yı 3 milyon 892 bin 937 net lotla TURSG ve 3 milyon 211 bin 917 net lotla EKGYO takip etti.
INFO ve SAAJLV de kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında sıralandı.
AK Yatırım'ın en çok net lot aldığı ilk 5 hisse:
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|SASA
|4.871.963
|7,02
|1,415
|TURSG
|3.892.937
|5,61
|3,013
|EKGYO
|3.211.917
|4,63
|17,471
|INFO
|2.626.862
|3,78
|0,833
|SAAJLV
|2.499.999
|3,60
|0,03
AK YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise PEKGY ilk sırada yer aldı. AK Yatırım, PEKGY hisselerinde 6 milyon 286 bin 489 net lot satış gerçekleştirdi.
İHLAS 3 milyon 496 bin 970 net lotla ikinci sırada bulunurken ATAHZV 2 milyon 516 bin 616 net lotla üçüncü sırada yer aldı. DKABOV ve ATAIAV da satış listesinin ilk beşinde yer aldı.
Kaynak: ForInvest
AK Yatırım'ın en çok net lot sattığı ilk 5 hisse:
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|PEKGY
|-6.286.489
|10,29
|2,456
|İHLAS
|-3.496.970
|5,72
|0,876
|ATAHZV
|-2.516.616
|4,12
|0,16
|DKABOV
|-2.037.815
|3,33
|0,433
|ATAIAV
|-1.827.743
|2,99
|0,081
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