Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce teklif verilen ve 12 Kasım 2026 tarihinde sonuçlanan ihalenin sözleşme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

173 MİLYON TL'LİK İHALE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Açıklamaya göre 2026/1784386 ihale kayıt numaralı iş, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yol ağında muhtelif kesimlerde performansa dayalı çelik otokorkuluk yapılmasını kapsıyor.

23 Ekim 2026 tarihinde teklif verilen ve 12 Kasım 2026 tarihinde sonuçlanan ihalenin bedeli 173 milyon TL olarak açıklandı.

TCKRC, söz konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığını belirterek gelişmeyi kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sundu.

TCKRC hisseleri yazım sırasında yüzde 0,96’lık düşüş ile 123,80 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 1,20 değer kaybederken, aylık bazda yüzde 20,86 prim yaptı.

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