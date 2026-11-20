UBS, yatırımcıların yeni pozisyon almadan önce fiyatların istikrar kazanmasını beklemesini önerdi.

UBS analisti Daniel Major, son üç haftada bakır, altın, alüminyum ve gümüş fiyatlarının yüzde 8 ila 15 arasında değer kaybettiğini belirtti. Özellikle bakır ve alüminyumun kritik teknik destek seviyelerinin altına gerilemesi, satış baskısını artırdı.

Analize göre düşüşte yapay zeka yatırımlarına yönelik beklentilerin zayıflaması, ABD'deki ara seçimler ve beklentileri aşan enflasyon verisi etkili oldu. Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Major, yapay zeka sektörünün bakır talebine doğrudan katkısının sınırlı olduğunu ancak büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarını ciddi ölçüde azaltmasının daha geniş çaplı bir ekonomik yavaşlamaya yol açabileceğini ifade etti. Böyle bir gelişmenin bakır piyasası üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

ABD'DEKİ 950 BİN TONLUK STOK FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

UBS'nin dikkat çektiği risklerden biri de ABD'de biriken 950 bin tonun üzerindeki bakır stoku oldu. Gümrük tarifelerine yönelik siyasi baskının azalması durumunda bu stokların ülke dışındaki piyasalara yönelmesi, küresel arzı artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Kısa vadeli belirsizliklere rağmen UBS, bakırın uzun vadeli görünümünü destekleyen koşulların devam ettiğini değerlendiriyor.

BAKIR ARZI 2027'DE YALNIZCA YÜZDE 1 ARTABİLİR

UBS, madencilik faaliyetlerinden sağlanan bakır arzının 2027 yılında yalnızca yüzde 1 civarında artmasını bekliyor. ABD dışındaki stokların düşük seviyelerde bulunması ve elektrifikasyon sürecinin oluşturduğu talebin devam etmesi de fiyatları destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Banka, kısa vadede aşağı yönlü risklerin daha belirgin olduğunu belirtirken yatırımcıların takip etmesi gereken teknik seviyeleri de paylaştı.

UBS'NİN BAKIR İÇİN İZLEDİĞİ KRİTİK SEVİYELER

Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına 12 bin dolar, ABD'deki COMEX piyasasında ise libre başına 5,50 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. UBS, her iki seviyenin de üretim maliyetlerinin oldukça üzerinde bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bakırın uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyan UBS, son fiyat hareketlerinin ardından yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini belirtti.

Banka değerlendirmesinde, fiyatların istikrar kazanmasının beklenmesini önerirken son geri çekilmenin büyük olasılıkla uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı sunduğu görüşünü paylaştı.

Kaynak: Dünya

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