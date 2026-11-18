Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatları, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla düşüşünü sürdürdü. Bakır, yaklaşık beş ayın en düşük seviyesine gerilerken son iki yılın en uzun haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, yatırımcıların Fed'in ekim ayı politika toplantısına ilişkin tutanakları beklediği süreçte doların güçlenmesi, metal fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Piyasalarda daha agresif para politikası sıkılaştırmasına yönelik beklentiler öne çıkarken Çin ekonomisinden gelen zayıf veriler de endüstriyel metallere yönelik talep görünümünü olumsuz etkiledi.

BAKIR FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, bakır fiyatlarındaki gerilemede küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra teknoloji hisselerinde yaşanan dalgalanmaların da etkili olduğunu belirtiyor.

Özellikle yapay zeka şirketlerinin hisselerinde son dönemde görülen satış baskısının, bakır piyasasındaki kayıpları artırdığı değerlendiriliyor.

Elektrik kabloları, borular ve sanayi üretiminde yaygın olarak kullanılan bakır, küresel ekonomik büyüme ve sanayi faaliyetlerine ilişkin beklentilerden doğrudan etkileniyor.

Dünyanın en büyük metal tüketicilerinden Çin'de açıklanan zayıf ekonomik göstergeler de bakıra yönelik talep endişelerini artırıyor.

ALÜMİNYUM, ÇİNKO VE NİKEL FİYATLARI DA GERİLEDİ

Bakırdaki düşüşe diğer endüstriyel metaller de eşlik etti.

Alüminyumda kayıplar derinleşirken Londra Metal Borsası'nda üç aylık vadeli işlemler yüzde 1 düşüşle ton başına 2.905 dolara geriledi.

Alüminyum fiyatlarında yaşanan düşüş, kasım vadeli işlemleri öncesinde LME stoklarındaki yetersizliğin neden olduğu sıkışıklığın hafiflemesine katkı sağladı.

Çinko ve nikel fiyatları da yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

LONDRA METAL BORSASI'NDA GÜNCEL METAL FİYATLARI

Şanghay saatiyle 13.12 itibarıyla LME'de metal fiyatları şöyle gerçekleşti:

Bakır: Yüzde 1,5 düşüşle 13.027,50 dolar/ton

Alüminyum: Yüzde 0,9 düşüşle 2.907,50 dolar/ton

Çinko: Yüzde 1,3 düşüşle 3.627,50 dolar/ton

METAL PİYASALARINDA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Küresel emtia piyasalarında yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının ekim ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor.

Tutanaklardan gelecek faiz mesajlarının doların seyri ve metal fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talebi baskılayabiliyor.

Öte yandan Çin ekonomisinin büyüme görünümü ve sanayi üretimine yönelik veriler de bakır ve diğer temel metallerin fiyatları açısından önemini koruyor.