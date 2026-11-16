Goldman Sachs, küresel bakır piyasasına ilişkin değerlendirmesinde uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu.

Bankanın 13 Kasım'da kamuoyuna yansıyan öngörüsüne göre bakır fiyatları, Aralık 2027 itibarıyla ton başına 15.600 dolar seviyesine ulaşabilir.

Yatırım bankası, elektrifikasyon yatırımlarındaki büyüme, enerji güvenliği politikaları ve teknolojik altyapıya yönelik harcamaların önümüzdeki dönemde bakır talebini artırabileceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS'TAN BAKIR FİYATLARI İÇİN YÜZDE 13 YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs'ın Aralık 2027 için açıkladığı 15.600 dolarlık hedef, tahminin hazırlandığı dönemdeki spot fiyatlara göre yaklaşık yüzde 13 artış anlamına geliyor.

Banka, 2027 yılı genelinde ortalama bakır fiyatının ise ton başına 15.400 dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Böylece yılın tamamına ilişkin ortalama fiyat tahmini ile Aralık ayı için belirlenen hedef arasında 200 dolarlık fark bulunuyor.

YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZLERİ BAKIR TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Goldman Sachs'a göre bakır fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri, yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların hız kazanması.

Veri merkezlerinin genişlemesi, elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi ve enerji dönüşümü projeleri, bakır tüketimini artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Bakırın elektrik iletimi, yenilenebilir enerji sistemleri ve teknolojik altyapıda yaygın kullanılması, söz konusu yatırımların metal talebine doğrudan yansımasına neden oluyor.

ABD VE ÇİN ARASINDA BAKIR REKABETİ KIZIŞIYOR

Bankanın değerlendirmesinde, ABD ve Çin'in bakır tedarik zincirlerini güvence altına almaya yönelik adımlarına da dikkat çekildi.

İki ülkenin rafine bakır arzına erişim için rekabet etmesi, küresel stokların dağılımını etkiliyor.

Goldman Sachs, ABD dışındaki bakır stoklarının mevsimsel düşük seviyelere gerilediğini belirtti.

Maden üretimindeki sınırlamalar ve yeni üretim kapasitesinin devreye alınmasının zaman alması da arz görünümünü sıkılaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

GOLDMAN SACHS BAKIR TAHMİNİNDE AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Goldman Sachs, uzun vadeli yükseliş beklentisini korumasına rağmen bakır fiyatlarına ilişkin risklerin de arttığını bildirdi.

Reuters'ın 13 Kasım tarihli haberine göre banka, yapay zekâ yatırımlarına yönelik yatırımcı pozisyonlarının zayıflaması durumunda fiyatların temel tahminin altında kalabileceğini değerlendirdi.

Mevcut yatırımcı pozisyonlarının korunması halinde 2027 yılı ortalama bakır fiyatının 14.600 dolar seviyesinde gerçekleşebileceği belirtildi.

ABD'nin bakır stoklama politikasına yönelik beklentilerin değişmesi durumunda ise yıllık ortalama fiyatın 14.500 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi.

Banka, bu risklere karşın elektrifikasyon, veri merkezi yatırımları ve sınırlı maden arzının uzun vadede bakır fiyatlarını destekleyebileceği görüşünü sürdürüyor.