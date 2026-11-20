ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma adımlarını hızlandırabileceğine yönelik endişeler ve yapay zeka odaklı büyüme beklentilerine dair artan sorgulamalar, küresel risk iştahını zayıflattı.

Avrupa borsalarındaki geri çekilmeye paralel olarak yurt içinde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Sektör endeksleri incelendiğinde; bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi ise yüzde 2,31 oranında geriledi.

Günün ilk yarısında yatırımcısına kazandıran tek sektör yüzde 1,90 yükselişle finansal kiralama faktoring olurken, en sert düşüş yüzde 4,85 ile madencilik endeksinde kaydedildi.

BOFA İŞLEMLERİNDE ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Saat 13.00 verilerine göre Bank of America'nın günün ilk yarısındaki net işlem hacmi -1.001.597.324 TL (yaklaşık 1 milyar 1,6 milyon TL net satış) olarak gerçekleşti.

Kurumun en çok alım ve satım yaptığı hisseler (net lot ve ortalama maliyet bazında) şöyle sıralandı:

En Çok Satış Yapılan Hisseler (Net Lot):



• SASA: -14.147.497 lot (%16,19 pay) – Maliyet: 1,454 TL

• IHLAS: -12.120.728 lot (%13,87 pay) – Maliyet: 0,889 TL

• CVKMD: -4.903.868 lot (%5,61 pay) – Maliyet: 11,390 TL

• BSOKE: -3.189.514 lot (%3,65 pay) – Maliyet: 7,115 TL

• HEKTS: -2.728.891 lot (%3,12 pay) – Maliyet: 1,539 TL

En Çok Alım Yapılan Hisseler (Net Lot):



• ISCTR: 8.584.510 lot (%9,84 pay) – Maliyet: 12,722 TL

• KTLEV: 7.402.094 lot (%8,49 pay) – Maliyet: 7,445 TL

• PEKGY: 5.859.534 lot (%6,72 pay) – Maliyet: 2,355 TL

• INFO: 5.302.842 lot (%6,08 pay) – Maliyet: 0,848 TL

• PAHOL: 3.887.129 lot (%4,46 pay) – Maliyet: 0,762 TL

ÖĞLEDEN SONRA TAKİP EDİLECEK VERİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde aşağı yönlü hareketlerde 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri destek, olası tepki alımlarında ise 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç olarak izleniyor.

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