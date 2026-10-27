Reel sektörde finansman maliyetleri ve nakit akışı sıkıntıları nedeniyle mahkemeye başvuran şirketlerin konkordato süreçlerinden peş peşe olumsuz kararlar çıkıyor.

İlaç dağıtım alanında hizmet veren İdeal Ecza Deposu ile yaklaşık 20 yıldır su armatürleri üretimi yapan ÜSO Su Armatürleri, mali darboğazı aşmak adına girdikleri geçici mühlet süreçlerinin ardından tasfiye sürecine geçti.

İLK KARAR İDEAL ECZA DEPOSU İÇİN ÇIKTI

NTV’den aktarılan habere göre mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato korumasına başvuran İdeal Ecza Deposu’nun dosyası karara bağlandı.

İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu konkordato projesini yetersiz bularak talebi geri çevirdi. Mahkeme, 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla İdeal Ecza Deposu’nun resmen iflasına hükmetti.

20 YILLIK ÜRETİCİ ÜSO SU ARMATÜRLERİ TASFİYEYE GİRDİ

Sağlık sektöründeki iflas kararının ertesi günü, yapı malzemeleri sektöründe üretim yapan ÜSO Su Armatürleri için de benzer bir karar çıktı.

Sektörde yaklaşık yirmi yıllık geçmişi bulunan şirketin mali dengesini yeniden sağlayamadığına kanaat getiren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu reddetti. Mahkeme, 22 Ekim 2026 tarihinde şirketin iflasını tescil etti.

PEŞ PEŞE GELEN İFLAS KARARLARI

Bir gün arayla verilen bu iki hükümle birlikte şirketlerin malvarlıkları İcra ve İflas Müdürlükleri tarafından tasfiye edilecek.

Satışlardan elde edilecek gelirler, alacaklılar sırasına göre dağıtılarak borçların kapatılmasında kullanılacak.