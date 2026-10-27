Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, kiralama izin belgesine esas evraklarda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda belge sahiplerine eksiklikleri gidermeleri için 30 gün süre tanınacak.

EKSİKLİKLER 30 GÜN İÇİNDE GİDERİLMELİ

Yönetmelik değişikliği kapsamında, turizm amaçlı kiralama izin belgesine ilişkin belgelerde eksiklik bulunması veya bilgi değişikliklerinin bildirilmesi durumunda belge sahibine 30 günlük süre verilecek. Bu süre, gerekli evrakların tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi için kullanılacak.

BELGE İPTAL EDİLEBİLECEK

Tanınan 30 günlük süre içinde tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi halinde ilgili konutun turizm amaçlı kiralama izin belgesi iptal edilecek. Düzenlemeyle, belgelendirme süreçlerindeki eksikliklerin giderilmesine ilişkin süre ve yaptırım koşulları netleştirilmiş oldu.