Türkiye'de işsizlik rakamları yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı verilerine göre, işsiz sayısı yalnızca bir ayda 198 bin kişi artarak 3 milyon sınırına dayandı.

İşsizlik oranı 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e yükseldi. İşsiz sayısı 198 bin kişi artışla 2 milyon 967 bine ulaşırken, istihdam edilenlerin sayısı 49 bin kişi azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,6 puan artarak yüzde 14,8 oldu.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bine geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 48,3 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8 seviyesinde değişmezken, kadınlarda 0,2 puan azalarak yüzde 31,2'ye indi. Erkek istihdamı 3 bin kişi artarken, kadın istihdamı 52 bin kişi azaldı.

İşgücü ise eylülde 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bine yükseldi. İşgücüne katılma oranı 0,1 puan artışla yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

İşgücüne dahil olmayanların sayısı ise 85 bin kişi azalarak 31 milyon 756 bine geriledi.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİKTE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8'e yükseldi.

Genç erkeklerde işsizlik oranı 0,7 puan artışla yüzde 10,4 olurken, genç kadınlarda 3,4 puan yükselerek yüzde 23,3'e ulaştı. Genç kadınlarda işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 19,9 seviyesindeydi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 31,2'YE YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, eylülde 0,2 puan artarak yüzde 31,2'ye yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5, işsizler ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiilî çalışma süresi de bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saate geriledi.