Dünü 34,97 puanlık (yüzde 0,31) sınırlı artışla 11.151,96 puandan kapatarak 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksinde, işlem hacmi ise 104,1 milyar TL ile son günlerin en düşük seviyesine geriledi. Analistler, bu sabah endekste yatay bir açılış bekliyor.

Yurt içinde çarşamba günü yarım gün işlem yapılacak olması ve perşembe günü piyasaların tam gün kapalı kalacak olması nedeniyle azalan işlem günlerinin hacimleri baskılayabileceği, bunun da hisse bazlı hareketlilikleri öne çıkarabileceği öngörülüyor.

SPK'DAN "PROFESYONEL MÜŞTERİ" KRİTERLERİNE 5 KATLIK SIKILAŞTIRMA

Piyasanın radarındaki en önemli yerel düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geldi. SPK, talebe dayalı profesyonel müşteri statüsüne geçiş için aranan finansal eşikleri sert biçimde yükseltti.

• Finansal Varlık Şartı: 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye,

• İşlem Hacmi Şartı: 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkarıldı.

Bu hamleyle birlikte yüksek riskli sermaye piyasası araçlarına erişim belirgin şekilde sıkılaştırılırken, yatırımcı korumasının artırılması ve daha seçici bir yatırımcı profili oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, tasfiyesine karar verilen fonlara yönelik 7596 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle mağduriyet yaşayan hak sahiplerine 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.

İç siyasette ise Bakırköy Belediyesi odaklı soruşturmada 68 kişi hakkında verilen gözaltı kararı gündemin diğer sıcak başlığı oldu.

KÜRESEL GÖZLER FED'DE: FAİZ SABİT Mİ KALACAK?

Küresel piyasalarda bu haftanın ana rotasını yarın (çarşamba) açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı çizecek.

Piyasa konsensüsü politika faizinin yüzde 3,75–4,00 bandında sabit bırakılacağı yönünde ağırlık kazanırken, analistler karardan ziyade Fed Başkanı'nın istihdam, enflasyon ve geleceğe dönük patikaya dair vereceği sinyallerin fiyatlanacağını belirtiyor.

Moody’s Başekonomisti Mark Zandi ise yaptığı değerlendirmede piyasa faizlerindeki artışın zaten gerekli sıkılaşmayı sağladığını savunarak Fed'in faiz artırmasının hata olacağı uyarısında bulundu.

Merkez bankaları trafiği hafta boyunca hız kesmeyecek: Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB), cuma günü ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarını ilan edecek.

PETROL OYNAKLIĞI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Emtia piyasalarında Brent petrol, diplomatik çözüm haberleri ile enerji altyapılarına yönelik saldırı haberlerinin çatışmasıyla yüksek oynaklık gösteriyor. Gün içinde 115,10 dolara kadar gerileyen petrol fiyatı, yeniden 117,20 dolar seviyelerine tırmandı.

Petrolün yüksek seviyelerde tutunması, Türkiye ekonomisinde enflasyon ve cari açık kanallarında temel dış risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Jeopolitik cephede ise Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Oleşki kenti yönünde insani yardım operasyonu kapsamında geçici ateşkes ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump savaşın yakında biteceğini ve İran’ın nükleer silaha ulaşamayacağını yineledi.

GÜNÜN AJANDASI VE BİLANÇO YAĞMURU

Bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında veri akışı oldukça yoğun:

• Yurt İçi Veriler: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak işsizlik oranı takip edilecek.

• Yurt Dışı Veriler: ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve yeni konut satışları izlenecek. Ayrıca İsrail'de sandık başına gidilecek.

• Borsa İstanbul Bilançoları: Akbank (AKBNK), Aselsan (ASELS), Big Chefs (BIGCH), Tacirler Yatırım (TCKRC) ve Adel Kalemcilik (ADEL) finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

• Küresel Bilançolar: ABD'de Coca-Cola, Visa, Boeing, HSBC, Novartis, Seagate ve S&P Global gibi devlerin mali tabloları küresel risk iştahı üzerinde yön belirleyici olacak.

Kaynak: İnfo Yatırım

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