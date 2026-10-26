Önceki kapanışa göre 34,97 puanlık prim yapan endekste toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günün en güçlü sektörel desteği yüzde 1,98 yükselen bankacılık endeksinden gelirken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile metal eşya ve makine olurken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 5,36 düşüşle negatif ayrıştı.

SATIŞ DALGASI NET ARTIYA DÖNDÜ

Günün ilk yarısında yaklaşık 2 milyar liralık net satış tarafında yer alan Bank of America (BofA), seansın son bölümünde özellikle bankacılık hisselerine gelen yoğun alımlarla yönünü yukarı çevirdi.

Kurum, günü net +74.056.916 TL alım pozisyonunda kapattı.

Kurumun gün sonunda en çok alım ve satış yaptığı hisseler şu şekilde şekillendi:

En Çok Alınan Hisseler (BofA)



Bankacılık hisselerinin ağırlıkta olduğu alım listesinde zirveyi Yapı Kredi ve Akbank çekti:

• YKBNK (Yapı Kredi): +583.075.221,68 TL net alım (Toplam alımların %24,32'si, ortalama maliyet: 35,545 TL)

• AKBNK (Akbank): +480.673.568,75 TL net alım (Toplam alımların %20,05'i, ortalama maliyet: 64,863 TL)

• ASELS (Aselsan): +358.672.968,25 TL net alım (Toplam alımların %14,96'sı, ortalama maliyet: 338,141 TL)

• ISCTR (İş Bankası C): +144.599.174,01 TL net alım (Toplam alımların %6,03'ü, ortalama maliyet: 12,357 TL)

• TCELL (Turkcell): +110.271.553,45 TL net alım (Toplam alımların %4,60'ı, ortalama maliyet: 90,080 TL)

• Diğer hisselerdeki net alım tutarı 720.243.311,04 TL (%30,04) oldu.

En Çok Satılan Hisseler (BofA)



Net satış tarafında havacılık ve sanayi lokomotifleri başı çekti:

• THYAO (Türk Hava Yolları): -387.773.123,50 TL net satış (Toplam satışların %16,69'u, ortalama maliyet: 257,073 TL)

• FROTO (Ford Otosan): -207.318.608,95 TL net satış (Toplam satışların %8,92'si, ortalama maliyet: 67,149 TL)

• SAHOL (Sabancı Holding): -123.626.115,70 TL net satış (Toplam satışların %5,32'si, ortalama maliyet: 86,298 TL)

• BIMAS (BİM Mağazalar): -120.498.630,50 TL net satış (Toplam satışların %5,19'u, ortalama maliyet: 373,801 TL)

• GUBRF (Gübre Fabrikaları): -110.305.351,50 TL net satış (Toplam satışların %4,75'i, ortalama maliyet: 280,517 TL)

• Diğer hisselerdeki net satış tutarı ise -1.373.957.051,09 TL (%59,13) olarak gerçekleşti.

GÖZLER KÜRESEL VERİLERDE VE KRİTİK SEVİYELERDE

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gevşemenin sunduğu destekle risk iştahı korunurken; yatırımcıların dikkati ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına, küresel büyüme ve enflasyon rakamlarına ve teknoloji devlerinin bilançolarına yönelmiş durumda.

Yurt içinde ise yarın açıklanacak işsizlik verileri izlenecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin kritik direnç, olası geri çekilmelerde ise 11.000 ve 10.900 puan aralığının ana destek bölgeleri olarak takip edildiğini belirtiyor.

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