Borsa İstanbul'da fon krizinin ardından yaşanan sert satışların etkileri sürerken BIST 100 endeksinin yönüne ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli, piyasada güven sorununun öne çıktığını belirterek hızlı ve kalıcı bir yükseliş beklemediğini söyledi. Endeksin 10.000-11.000 puan aralığında bir süre yatay hareket edebileceğini ifade eden Kaderli, yukarı yönlü hareketlerde ise 11.370 ve 12.000 puan seviyelerine işaret etti.

BIST 100 İÇİN 10.000-11.000 PUAN TAHMİNİ

CNBC-e canlı yayınında Borsa İstanbul'un son durumunu değerlendiren Prof. Dr. Yusuf Kaderli, fon krizinin ardından piyasada güvenin yeniden sağlanmasının zaman alabileceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde sert kayıpları izleyen yükselişlerin henüz kalıcı bir toparlanma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Kaderli, kısa vadede V tipi bir toparlanma beklemediğini dile getirdi.

Kaderli'ye göre endeks, bir süre 10.000 ile 11.000 puan arasında konsolidasyon sürecine girebilir.

Son dönemdeki yükselişlerin devam etme ihtimalini düşük gördüğünü belirten Kaderli, yukarı yönlü hareketleri şimdilik tepki alımları olarak değerlendirdi.

BORSADA GÖZLER 11.370 VE 12.000 PUANDA

Kaderli, BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda izlenebilecek seviyeleri de paylaştı.

Kısa vadede 11.370 puanın gündeme gelebileceğini ifade eden Kaderli, orta vadede ise 12.000 puan seviyesine işaret etti.

Ancak bu seviyelerin test edilmesinin tek başına kalıcı yükseliş anlamına gelmeyeceğini belirten Kaderli, piyasalardaki güven sorununun giderilmesinin önemini vurguladı.

FAİZ İNDİRİMLERİ NEDEN BORSAYI YÜKSELTMEDİ?

Borsa İstanbul'daki son satışları değerlendiren Kaderli, faiz indirimlerine rağmen endekste düşüş yaşanmasının piyasa beklentileriyle örtüşmediğine işaret etti.

Borsanın yalnızca faiz kararlarıyla yön bulmadığını belirten Kaderli, fon krizi ve sonrasında yapılan açıklamaların yatırımcı güveninin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaderli'nin değerlendirmesine göre piyasada sürdürülebilir bir toparlanma için fiyat hareketlerinin yanı sıra güven ortamının yeniden oluşması gerekiyor.

SPK'NIN 50 MİLYON TL KARARINI DA DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) nitelikli yatırımcılar için finansal varlık sınırını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi şartını ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Düzenlemenin yatırımcılar açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirten Kaderli, yeni kriterlerin fonlar üzerindeki satış baskısının hafiflemesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kararın kısa vadede Borsa İstanbul'da doğrudan bir etki yaratmayabileceğini ifade eden Kaderli, orta ve uzun vadede piyasaya olumlu yansımalar görülebileceğini değerlendirdi.

NİTELİKLİ YATIRIMCILAR İÇİN SINAV

Kaderli, nitelikli yatırımcı statüsünün yalnızca kişinin sahip olduğu finansal varlıkların büyüklüğüne göre belirlenmemesi gerektiğini savundu.

Yatırımcıların sermaye piyasalarına ilişkin bilgi ve deneyimlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaderli, nitelikli yatırımcı statüsü için sınav uygulanabileceği önerisinde bulundu.

Bu yöntemin yatırımcının yalnızca finansal gücünün değil, piyasalara ilişkin bilgisinin de dikkate alınmasını sağlayabileceğini ifade etti.

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